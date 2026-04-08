Curro Vázquez, Premio Nacional de Tauromaquia 2025 por su histórica faena en Las Ventas a los 74 años

El torero Curro Vázquez ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tauromaquia 2025, un galardón convocado por el Senado, varias comunidades autónomas y la Fundación Toro de Lidia, que ha querido reconocer su actuación en el festival celebrado en Las Ventas el pasado 12 de octubre.

Aquella tarde, el de Linares, con 74 años cumplidos, enseñó la cátedra del toreo ante un buen novillo de Garcigrande en una faena breve pero intensa de emoción y arte. A pesar de la falta de facultades, se ciñó a hacer lo que más sabe: el toreo eterno. Fue una obra de quince pases acoplándose al animal desde el primer momento, desde el comienzo torerísimo hasta las tandas con la mano diestra y naturales eternos parando las agujas del reloj. Las trincherillas y los ayudados fueron una obra de otros tiempos que hicieron rugir a la plaza.

El torero Curro Vázquez da un derechazo eterno en las Ventas / Víctor Lerena / EFE

El jurado, reunido en Santander, ha valorado especialmente que la intervención del diestro jienense hizo que aquella cita “trascendiese lo meramente artístico para convertirse en un acontecimiento de afirmación cultural”. Además, ha subrayado que su presencia en el coso madrileño aportó “el peso de la experiencia y el magisterio”, actuando también como un vínculo entre generaciones dentro del mundo del toro.

Según la valoración recogida por el jurado, Curro Vázquez logró acercar a los públicos más jóvenes “una concepción profunda, clásica y perdurable del toreo”, reforzando así el valor simbólico de su participación en un festival que tuvo una notable repercusión en el ámbito taurino.

En la actualidad, Curro Vázquez ejerce como apoderado del novillero mexicano Emiliano Osornio que hará el paseíllo en la Maestranza el próximo martes 14 de abril.

Será el segundo premiado por el Senado

El torero, cuyo nombre real es Manuel Antonio Vázquez Ruano, recogerá el premio el próximo 27 de abril en el Senado. El galardón está dotado con 30.000 euros, la misma cuantía que tuvo hasta 2023 el antiguo Premio Nacional de Tauromaquia que concedía el Ministerio de Cultura.

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Esta es la segunda edición del premio impulsado por el Senado y las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Melilla, junto a la Fundación Toro de Lidia, después de que el Ministerio de Cultura suprimiera este reconocimiento en mayo de 2024.