Sandra Carrasco y David de Arahal firman un disco íntimo para rescatar las sevillanas

La cantante onubense Sandra Carrasco y el guitarrista sevillano David de Arahal presentan Nunca me olvides, un disco que rescata la emoción, la memoria y la tradición de las sevillanas desde una propuesta íntima, personal y contemporánea, reafirmando su lugar dentro del actual panorama del flamenco.

Así lo han explicado este miércoles en la presentación oficial del disco en el Instituto Andaluz del Flamenco en Sevilla, donde han detallado que se ha podido editar “fruto de un proceso artístico desarrollado mano a mano y guiado por una profunda complicidad musical”, como ha señalado Carrasco.

Colaboraciones destacadas

El álbum, octavo trabajo discográfico de la cantaora, cuenta con producción ejecutiva de la artista dentro de un proyecto gestionado de forma independiente y con la colaboración de artistas y músicos como Jeromo Segura, Juanfe Pérez o Antonio Rodríguez 'Jaraqueño', entre otros, además de la producción musical del tema Adiós, Pastora a cargo de Javier Limón. Cuenta, asimismo, con un prólogo de Manuel Lombo.

Con la publicación de la Nunca me olvides, Sandra Carrasco y David de Arahal iniciarán una serie de conciertos de presentación que tendrá su punto de partida el 17 de abril en el Teatro Municipal de Arahal, localidad natal del guitarrista, y seguirá Sevilla, Madrid, Marbella o Huelva, donde el repertorio del nuevo trabajo se presentará en directo con una puesta en escena especial, “acompañados por un elenco de músicos que amplía el paisaje sonoro del proyecto”.

El disco surge como un homenaje de Sandra Carrasco a su madre, a su hija “y a ese vínculo que atraviesa a tantas generaciones de mujeres”, y, a partir de esa mirada íntima, el repertorio reúne recuerdos y símbolos profundamente ligados a su vida: el Rocío, su padre, la Virgen y sus raíces, en diálogo con la memoria de Pastora Pavón, Pepe Pinto y Enrique Morente, así como con palos como los fandangos de Huelva o la toná.

Sandra Carrasco y David de Arahal conforman una de las uniones artísticas más relevantes del panorama musical actual y una de las propuestas más personales y auténticas del flamenco de hoy día.

Gira y nuevos proyectos en 2026 y 2027

Más allá de los conciertos de presentación de Nunca me olvides, la agenda de ambos artistas se completa además con compromisos ya adquiridos a lo largo de 2026 y 2027, así como con varios proyectos que ambos artistas desarrollan en paralelo.

Por un lado, el espectáculo Recordando a Marchena, que continúa de gira y pasará próximamente por Luxemburgo y Pamplona, entre otras ciudades. Por otro, ‘Poetas’, que, tras su estreno en Madrid, llegará próximamente a Costa de Marfil.

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Y, finalmente, el estreno de Poema de la libertad, continuación del tributo dedicado a Pepe Marchena, que verá la luz el 2 de octubre en la Bienal de Flamenco de Sevilla y que ya cuenta con compromisos en Madrid y Guatemala.