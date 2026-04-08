La Venta de Antequera presenta a sus primeros toros: una seria corrida de Fuente Ymbro y una corrida muy sevillana de Alcurrucén

Se escucha los sonidos de los cabestros en la Venta de Antequera. No es un día cualquiera en este enclave emblemático de Bellavista. "Los toros ya están aquí" avisa un aficionado que se asoma para ver desde una de las terrazas esta estampa única que regresa tras casi 40 años a Sevilla.

Los primeros animales que llegaron fueron los de Alcurrucén en la noche de este martes. Muy bien presentados, muy pareja y muy en tipo de la casa. Son diez reses aptas para la lidia que se han aprobado esta mañana según el reconocimiento. Hay uno que ha llamado la atención de los asistentes. Se trata del 151, un animal con pelaje berrendo en colorado. Una estampa preciosa y con buenas hechuras para embestir. El sábado se comprobará frente a Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez.

La corrida seria de Fuente Ymbro para la Maestranza

En otro corral se ubican la novillada de Talavante. También unos diez animales se han aprobado, aunque algo bajos y con menor trapío que el resto de los toros.

El plato fuerte de la mañana fue el desembarque de la ganadería de Fuente Ymbro. Bajo la atenta mirada, estaban el ganadero Ricardo Gallardo, el empresario de la Maestranza, José María Garzón, veedores de la empresa, presidentes, equipo veterinario y Florito, el eterno mayoral que se jubiló tras 39 años al servicio de las Ventas. Allí estaba manejando los toros de un corral a otro con una templanza y una sabiduría que pocos conocen.

Era un día de estrenos, de mucha responsabilidad para que todo saliera según lo previsto. Lo más imporante era que ningún toro se lastimara ningún pitón ni hubiera ningún percance entre ellos. Hubo algún que otro problema en una de las puertas a la hora de abrir para que salieran los animales de Ricardo Gallardo. Se quedó una puerta atascada, pero se solventó sin incidencias. Hay que decir que es una corrida seria, con buen trapío y astifina para la Maestranza. Los encargados de lidiarla serán Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina.

Las ganaderías que desfilarán en la Venta de Antequera

A estas tres ganaderías se sumarán seis ganaderías más en los próximos días. Tal y como anunció el empresario en la presentación serán La Quinta, Fuente Ymbro, Hermanos García Jiménez, El Capea, Alcurrucen, Juan Pedro Domecq, Núñez del Cuvillo y Miura. La novillada de Talavante también será exhibida.

Precio y cómo asistir a la Venta de Antequera

Los precios oscilan desde 10 euros para la entrada general, 5 euros para jóvenes de 15 a 20 años y gratis para los niños. La exhibición será desde el miércoles 8 al domingo 19 de abril, en horario de 12:00 a 20:00 horas; y del lunes 20 al viernes 24 de abril, de 12:00 a 18:00 horas.

Los aficionados han disfrutado del primer día de estas ganaderías que se lidiarán en la Maestranza este fin de semana. Este miércoles, casi cuatro décadas después, Garzón recupera esa imagen clásica del toreo sevillano: la del aficionado acercándose a los corrales para ver la presentación y medir el trapío de los toros antes de su lidia.