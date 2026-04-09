Así es el Festival de las Letras de La Puebla de Cazalla: una semana para disfrutar de poetas, músicos y pensadores

La Puebla de Cazalla celebrará del viernes 10 al sábado 18 de abril la decimocuarta edición del Festival de las Letras, una cita ya consolidada como uno de los encuentros culturales más singulares de Andalucía por su apuesta por la literatura, el pensamiento, la música y las artes en diálogo con toda la ciudadanía.

Organizado por el Ayuntamiento morisco a través de la concejalía de Cultura, el festival ofrecerá durante nueve días una programación compuesta por una treintena de actividades, en su mayoría gratuitas, pensadas para públicos de todas las edades. Recitales poéticos, presentaciones de libros, teatro, cuentacuentos, talleres, mesas redondas, mercadillos y conciertos volverán a repartirse por distintos espacios del municipio.

La edición de este año reunirá a autores, investigadores y artistas como Rocío Acebal, Elisa Fernández Guzmán, José F. A. Oliver, Paqui Maqueda, Santiago Alba Rico, José Cabello Núñez, Juan Diego Martín Cabeza, Pablo Barco Ballesteros, Jesús Albarrán, Raúl Rodríguez, Viento Sur Teatro, Fandila y el colectivo La Palabra Itinerante.

La inauguración tendrá lugar el viernes 10 de abril en el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván con la apertura de una exposición de poemas del Colectivo Poético de Personas Sin Hogar de Sevilla, una propuesta de marcado carácter social. El mismo espacio acogerá también durante esos días la muestra Aventureras gráficas, dedicada a destacadas ilustradoras del cómic contemporáneo. La jornada inicial se completará con una conferencia de José Cabello Núñez sobre nuevos documentos relacionados con Miguel de Cervantes y Mateo Alemán, y con la presentación del poemario Mediana vida, de Juan Diego Martín Cabeza.

Cartel del XVI Festival de Las Letras, del 10 al 18 de abril. / El Correo

'Don Juan Tenorio' para presos

Entre las propuestas destacadas figura también la representación de Don Juan Tenorio, a cargo de Viento Sur Teatro, prevista para el sábado 11 de abril en la Bodega Antonio Fuentes. Junto a ello, el festival mantendrá una marcada dimensión educativa y social, con talleres de escritura y creación de álbum ilustrado en centros escolares, sesiones de narración oral para infancia y bebés, y actividades inclusivas dirigidas a usuarios del Centro Ocupacional y al Centro Penitenciario Sevilla II.

Otro de los pilares del programa será el encuentro entre autores y lectores. En ese marco se inscribe la visita de la escritora y activista Paqui Maqueda al Club de lectura de la Biblioteca Municipal Alonso Vidal, donde compartirá con los asistentes su novela Querida mía. Además, varios de los poetas invitados participarán en actividades con colegios e institutos del municipio.

Uno de los momentos centrales llegará el viernes 17 de abril en la Sala Victoria con el estreno del videopoema Utopía, dirigido por Pablo Barco Ballesteros con texto de Juan Sebastián Bollaín. La velada continuará con un conversatorio sobre poesía y pensamiento a cargo del filósofo Santiago Alba Rico, que ofrecerá además un recital acompañado por la música del grupo Fandila.

La clausura se celebrará el sábado 18 de abril con una gala poética protagonizada por Rocío Acebal, Elisa Fernández Guzmán y José F. A. Oliver, tres voces destacadas de la poesía actual, en una cita que contará con la actuación en directo del guitarrista y compositor Raúl Rodríguez. En ese acto, presentado por Paco Balbuena, el festival reconocerá además al encuentro literario alemán Hausacher LeseLenz, reforzando así su vocación de diálogo cultural e internacional.