Toros
Fran Rivera, feliz por agotar la Goyesca de Ronda 2026 en menos de 24 horas: “Es la primera vez que pasa esto"
La Goyesca de Ronda, que se celebrará el 5 de septiembre, ha agotado todas sus entradas en menos de 24 horas, un hito que ha sorprendido incluso al propio Fran Rivera
La Goyesca de Ronda 2026 ha agotado todas sus entradas en menos de 24 horas. Un hito que nunca antes había ocurrido, según aclara Fran Rivera: "Es la primera vez que pasa esto con cinco meses de antelación”, declaraba feliz el empresario de Ronda a Charry TV.
Las entradas salieron a la venta este pasado miércoles 8 de abril. “Anoche a las 23:01 horas se vendió la última entrada para la Goyesca”, ha puntualizado el empresario de la plaza a CharryTV Ronda, quien ha mostrado una inmensa alegría por la acogida de la reapertura de la plaza de toros de Ronda. En la plaza habrá más de 5.000 personas que llenarán los tendidos para disfrutar de una cita histórica.
El regreso de Morante de la Puebla a Ronda
La expectación se debe al regreso de los toros a Ronda tras dos años sin dar toros por la rehabilitación de la plaza, además de la presencia de Morante de la Puebla en el coso malagueño. Fue una de las primeras citas confirmadas del torero cigarrero en la nueva temporada de su regreso. Después de la oficialidad de sus cuatro tardes en Sevilla, el de la Puebla del Río confirmó su presencia en Ronda a Fran Rivera.
El festejo se celebrará el próximo sábado 5 de septiembre a las 18.00 horas de la tarde. El cartel está compuesto por Diego Ventura, que lidiará un novillo de David Ribeiro, y los toreros Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega, con toros de Garcigrande.
Precios y abonos
El precio de los abonos oscila entre 120 euros a los 285 euros que incluye tres festejos taurinos. Los interesados en adquirir alguna de las entradas podrán hacerlo a través de la web oficial de la empresa. Este es el cartel completo:
Viernes 4 de septiembre: Novillos de Aguadulce para Jaime de Pedro, Armando Rojo y Héctor Nieto.
Sábado 5 de septiembre. Matinal. 42 Corrida Rondeña de Rejones, que servirá de homenaje a Álvaro Domecq Romero, con novillos de David Ribeiro Telles para Rui Fernandes, Diego Ventura, Joao Ribeiro Telles, Lea Vicens, Sebastián Fernández y Duarte Fernandes.
Sábado de septiembre a las 18.00 horas de la tarde. 1 novillo de David Ribeiro para Diego Ventura, y 6 toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega.
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