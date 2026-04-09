¿Cómo eran los dinosaurios de la Patagonia?: Caixafórum Sevilla muestra restos de las especies que poblaron la tierra hace 200 millones de años

Sevilla tiene la posibilidad de viajar al Mesozoico, más concretamente 200 millones de años atrás, y aterrizar en la Patagonia argentina por unos meses. El CaixaForum se ha convertido en una especie de nave del tiempo donde poder conocer a los dinosaurios que vivieron en la Tierra hasta su extinción. La exposición, creada por el Museo Paleontológico Edigio Reglio (MEF), abre este viernes al público, que podrá ver cómo eran y vivían estas especies, en el centro ubicado a los pies de Torre Sevilla.

La espera por la escalera mecánica que desciende a la subterránea exposición se percibe como un viaje entre épocas, más al ser recibido por la majestuosa réplica del Patagotitan Mayorun, con sus 38 metros de largo, 5 metros de altura y 77 toneladas de peso. Impresiona de tal manera que hasta agradeces no ser Ben Stiller en Noche en el Museo. "Cuando lo descubrimos, lo primero que sentí es preocupación. ¿Cómo íbamos a transportar semejante pieza a través del desierto patagónico?", ha declarado José Luis Carballido, paleontólogo codescubridor de sus restos e investigador del MEF en la presentación de la exposición.

"El conocimiento del mundo de los dinosaurios nos permite proyectar el futuro de nuestra especie mirando al pasado. Con esto, debemos tomar conciencia de la poca duración que llevamos los seres humanos en el planeta", ha mencionado Carballido, recalcando la relevancia de exposiciones de este calibre. Sobre el Patagotitan Mayorum, la joya de la corona de la exposición, ha subrayado la relevancia de su descubrimiento, ya que, "aunque teníamos piezas de dinosaurios de gran tamaño, nos permitió conocer cómo eran realmente las especies de esta envergadura". La extracción de los restos se alargó durante tres años, a los que hay que sumarle otros dos años más de trabajo de laboratorio. En total, la elaboración de este trabajó requirió un equipo de trabajo de más de 40 profesionales de diferentes disciplinas.

Holotipos y restos reales

Por suerte, dada la condición de cazadores que tenían la mayoría de los ejemplares expuestos, estamos hablando de una exposición de réplicas de resina, y no de carne y hueso. Bueno, de hueso sí, porque en el CaixaForum de Sevilla se podrán apreciar por partes la estructura ósea real de estos vertebrados que desaparecieron hace 66 millones de años. Expuestos para evidenciar la importancia de su presencia, estos holotipos del Patagotitan "son de una riqueza extraordinaria y una oportunidad única de ver un húmero, una escápula, una ulna, un radio o los fémures de un dinosaurio de magnitudes excepcionales".

Además del aclamado gigante, la docena de especies restantes son de un atractivo singular, como el Manidens condorensis, de 75 centímetros; o dos de los más antiguos, que vivieron hace más de 250 millones de años, el Eoraptor lunensis y el Herrerasaurus ischigualastensis. También, se podrán presenciar fósiles originales de dientes, impresiones de piel de dinosaurio, vértebras y numerosos ejemplos de floral local, que nos muestran el ecosistema en el que vivían estas criaturas.

El recorrido de la exposición está ordenado cronológicamente, aunque con pequeñas variaciones o saltos de tiempo dadas las condiciones que ofrece el espacio. "Por unos meses, hablamos de Dino Forum", ha mencionado Moisés Roiz, director de CaixaForum en Sevilla, que ha expresado su gratitud de contar "con una experiencia que despierta las ganas de aprender. Gracias a esta exposición acercamos el conocimiento de los grandes museos y científicos del mundo a la población popular".

Actividades para los más pequeños

El director ha recalcado que la exposición está enfocada también para los más pequeños. "Estas actividades enganchan a los niños y niñas a la ciencia y el conocimiento". Además de la exposición, que será visitable hasta octubre, se realizarán visitadas familiares guiadas que terminarán con una degustación diseñada para la exposición. Igualmente, se proyectarán sesiones de cine para los cinéfilos más pequeños, en las que se podrá ver El viaje de Arlo, Ice Age 3, Jurassic Park y En busca del Valle Encantado. Para los adultos más interesados, se han organizado conferencias bajo la nomenclatura Tierra de Gigantes, con tres ponencias a cargo de especialistas de paleontología y paleobiología.