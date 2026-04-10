Juan Ortega será el protagonista de la jornada de puertas abiertas de la Maestranza

La plaza de toros de la Maestranza volverá a abrir sus puertas este viernes a los aficionados con el objetivo de acercar la tauromaquia a las nuevas generaciones y fomentar el conocimiento de sus valores. En esta nueva edición, Juan Ortega será el protagonista de la jornada y presentará los trajes de luces que lucirá en sus comparecencias durante la Feria de Abril, además del capote de paseo con el que hará el paseíllo.

El torero sevillano actuará dos tardes más en la Feria de Abril. En primer lugar, compartirá cartel con Morante de la Puebla y Víctor Hernández frente a toros de Álvaro Núñez el próximo jueves 16 de abril. Ya en la semana de Feria, el diestro toreará junto a Daniel Luque y Pablo Aguado con animales de Juan Pedro Domecq el próximo viernes 24 de abril.

A esas dos fechas se suma el Corpus sevillano que ya no quedan entradas. Será el 4 de junio. Un cartel sevillano compuesto Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado que se enfrentarán a toros de Garcigrande

Talleres para los colegios

Además, la Jornada de Puertas Abiertas, impulsada por la empresa Lances de Futuro, combinará jornadas didácticas para estudiantes con una sesión de puertas abiertas destinada al público general.

La propuesta ya ha tenido una buena acogida en ediciones anteriores, tanto por la participación de escolares como por la respuesta de los aficionados, que han podido vivir de cerca la experiencia del toreo en un escenario tan singular como el ruedo maestrante. Con esta actividad, la empresa refuerza su apuesta por la divulgación del mundo del toro y su acercamiento a públicos de todas las edades.

Las actividades dirigidas a centros educativos se celebrarán los días 9 y 10 de abril, en horario de 10:00 a 13:30 horas, y estarán planteadas como una experiencia práctica y formativa. Durante esas jornadas, los alumnos podrán participar en talleres de toreo de salón, conocer las distintas suertes del toreo y acercarse a la cultura taurina desde dentro de la plaza. Los colegios y universidades interesados podrán solicitar su participación a través del correo electrónico habilitado por la organización.

Horario para visitar la Maestranza

Además, este viernes 10 de abril a partir de las 18:00 horas, la Maestranza celebrará una jornada gratuita de puertas abiertas para el público general. En ella, aficionados de todas las edades podrán pisar el ruedo y practicar con capote y muleta, participando de forma activa en las distintas suertes del toreo de salón.

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Las jornadas estarán dirigidas por el diestro Eduardo Dávila Miura, junto al equipo de profesionales del Club de Aficionados Prácticos, que serán los encargados de coordinar y guiar todas las actividades. Con esta propuesta, la empresa gestora de la Maestranza busca fortalecer el vínculo entre la tauromaquia y la sociedad, acercando esta tradición a los más jóvenes y al público en general.