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Toros

Morante de la Puebla visita la Venta de Antequera, el histórico escaparate de los toros que se lidiarán en la Maestranza

El torero sevillano ha visitado las instalaciones de la Venta de Antequera para presenciar los toros de Fuente Ymbro, Alcurrucén y Talavante

Morante de la Puebla junto a José María Garzón y Daniel de la Fuente

Morante de la Puebla junto a José María Garzón y Daniel de la Fuente / Jesús Bayort. Cedida.

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Morante de la Puebla ha visitado en la mañana de este viernes la Real Venta de Antequera. Según ha adelantado el periodista Jesús Bayort en un vídeo, Morante de la Puebla ha pasado por el histórico recinto de Bellavista , que este año ha recuperado, casi cuatro décadas después, la tradición de exhibir los toros que se lidiarán en la Real Maestranza de Sevilla.

La presencia del diestro cigarrero, acompañado de su apoderado Pedro Jorge Marques, añade un foco especial de atención a una iniciativa que ha devuelto a Sevilla una de sus estampas más clásicas: la del aficionado acercándose a los corrales para medir el trapío de las reses antes de su lidia. El sevillano ha estado observando los animales de Alcurrucén, Fuente Ymbro y la novillada de Talavante.

La visita de Morante de la Puebla cobra aún más interés por el peso que tiene el torero en la temporada sevillana. Su regreso a la Maestranza el pasado Domingo de Resurrección ha desatado una enorme expectación entre los aficionados con su triunfal reaparición, hasta el punto de agotar en pocas horas todas sus tardes en el coso del Baratillo. Ahora, su presencia en la Venta de Antequera refuerza también el simbolismo de este espacio, convertido de nuevo en antesala de la Feria de Abril y en punto de encuentro para los aficionados del arte de Cúchares.

Las ganaderías que desfilarán por la Venta de Antequera

Desde este miércoles, la Venta de Antequera vuelve a latir con la presencia en los corrales de distintas ganaderías del abono sevillano, entre ellas las de Alcurrucén y Fuente Ymbro, además de la novillada de Talavante. A estas tres ganaderías se sumarán en los próximos días La QuintaHermanos García JiménezEl CapeaJuan Pedro DomecqNúñez del Cuvillo y Miura.

Precio y cómo asistir a la Venta de Antequera

Los precios oscilan desde 10 euros para la entrada general, 5 euros para jóvenes de 15 a 20 años y gratis para los niños. La exhibición de las reses será desde el miércoles 8 al domingo 19 de abril, en horario de 12:00 a 20:00 horas; y del lunes 20 al viernes 24 de abril, de 12:00 a 18:00 horas. Los abonados tienen el acceso gratuito.

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Se trata de una imagen que no se repetía desde 1988 y que José María Garzón ha querido rescatar en su primera temporada al frente del coso del Baratillo. La recuperación de esta tradición ha devuelto a la Venta de Antequera su antigua función de escaparate ganadero, y la visita del genio de la Puebla le otorga mayor relevancia a esta tradición taurina que vuelve a sentirse parte viva de la primavera sevillana.

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