Toros
Quién torea hoy en la Maestranza, sábado 11 de abril: horario, cartel y dónde ver hoy por televisión
Pepe Moral, Paco Lama y Fabio Jiménez lidiarán una corrida de Alcurrucén en la Maestranza
Consulta la guía completa de festejos con horarios, carteles y dónde ver por televisión en este enlace
La plaza de toros de la Maestranza vuelve a abrir sus puertas este sábado 11 de abril tras la triunfal corrida del Domingo de Resurección. Será la segunda cita del abono maestrante, con un cartel marcado por tres toreros necesitados de triunfo en Sevilla ante un encierro de Alcurrucén.
Quién torea hoy en la Maestranza
Hoy se lidiarán toros de Alcurrucén, hierro habitual en las grandes ferias por su bravura y nobleza. El cartel lo componen Pepe Moral, Paco Lama y Fabio Jiménez.
Pepe Moral actuará dos tardes en Sevilla esta temporada tras ganarse por méritos propios su doble presencia. Su buena actuación con los Miuras, después de varios años perdido en el ostracismo de Perú, le hizo volver a estar en el circuito de las ferias y que los empresarios le tuvieran en cuenta.
Paco Lama repite en Sevilla tras su buena actuación el pasado año con los Fuente Ymbro. Cierra el cartel Fabio Jiménez tras convertirse en el mejor novillero con picadores del pasado abono.
A qué hora son los toros en Sevilla
El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas de la tarde desde la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla. Es un festejo previo a las grandes citas de la temporada y sirve también como antesala de la Feria de Abril.
Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza
La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:30. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura y el reportero David Soria en el callejón.
Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.
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