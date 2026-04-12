El Maestranza recibe al Gauthier Dance, el ballet alemán que reivindica la unión y la alegría en tiempos convulsos

Eric Gauthier, nacido en Montreal (Canadá), es una estrella de la danza y ex solista del Ballet de Stuttgart que, en 2007, dio un paso al frente para fundar y dirigir una de las compañías más queridas de Alemania: Gauthier Dance. Este domingo, la formación del Theaterhaus Stuttgart debuta en el Teatro de la Maestranza con Elements, una reunión de piezas dedicadas a los elementos de la naturaleza cuya creación se confió a cuatro visionarios coreógrafos internacionales: Sharon Eyal, Mauro Bigonzetti, Andonis Foniadakis y Louise Lecavalier.

Elements permitirá a Gauthier mostrar en Sevilla el trabajo físico de sus 16 excelentes bailarines así como identificar la potencia visual y optimismo que el canadiense ha convertido en marcas de la casa. La compañía germana es experta en tejer alianzas del máximo nivel artístico; también ha sabido conectar con jóvenes y colectivos sociales diversos a través de su aplaudido trabajo en residencias de ancianos, centros de rehabilitación, con personas con discapacidad... Sus laboratorios creativos atraen, además, a los creadores más interesantes, como ocurre con el coreógrafo israelí afincado en Londres Hofesh Shechter, que colabora con ellos desde el verano de 2021, y cuyo revolucionario trabajo no debería faltar en próximas temporadas del Maestranza.

Sobre el escenario, este domingo a partir de las 19:00, y con una duración de 120 minutos, Elements propone un caleidoscopio de estilos y sensibilidades de enorme calidad, exigencia y virtuosismo.

‘Elements’ llega este domingo al Teatro de la Maestranza / Jeanette Bak

La obra arranca con el elemento Fuego, recreado por la israelí Sharon Eyal, que ya en 2022 contribuyó al montaje más exitoso de Gauthier Dance hasta la fecha, el dedicado a los siete pecados capitales (The Seven Sins). Eyal, nacida en Jerusalén y afincada en Francia, coreografía el Fuego con una danza rítmica e hipnótica en la que hay ecos de sus fértiles años de trabajo como bailarina de la mítica Batsheva Dance Company. La moda es otra de las artes que le interesa (colaboró con Maria Grazia Chiuri y la casa Dior en su trabajo Into the hairy, mostrado en 2024 en Sevilla) por lo que habrá que estar atentos también al vestuario que Eyal ha diseñado para esta pieza.

La misión social de Gauthier Dance lleva sus laboratorios de danza a residencias de ancianos, menores y personas con discapacidad

El griego Andonis Foniadakis ha optado por una propuesta muy orgánica y llena de virtuosismo para el elemento Agua. Criado en Creta, a orillas del mar, y formado en Lausana (Suiza) en la Rudra Béjart, la escuela de jóvenes de Maurice Béjart, es actualmente uno de los nombres esenciales de la danza europea. Tras ser bailarín y solista del Ballet Béjart, Foniadakis ha colaborado con casas de ópera y grandes ballets, fundó en Lyon su propia compañía de danza, Apotosoma, y ha trabajado para cineastas como Darren Aronofsy, el director de Cisne negro.

La segunda parte del programa se abre con la lección etérea e inconformista de Louise Lecavalier. Ella es la encargada de coreografiar el Viento en la que es su primera creación para una compañía distinta de la suya propia. Su energía punk y rompedora singularizan a esta artista nacida en Montreal, como Eric Gauthier, y la primera mujer canadiense en recibir el Bessie Award. En su extraordinaria carrera destaca su fructífera colaboración con Édouard Lock y su trabajo juntos en la compañía La La La Human Steps.

La canadiense Louise Lecavalier, estrella de La La La Human Steps, firma su primera coreografía para una compañía que no es la suya

Cierra la velada el elemento Tierra, recreado por Mauro Bigonzetti, asiduo colaborador de la Gauthier Dance y todo un referente de la danza italiana. El que fuera director artístico de la compañía Aterballetto aborda con una danza de corte neoclásico su pasión por la cultura rural y los campos romanos, su fe en la vida sencilla y en los frutos más amables de la civilización occidental.

Esta primera visita de Gauthier Dance al Teatro de la Maestranza subraya la potente oferta cultural de la capital andaluza en este fin de semana, marcado también por las tres funciones que Rocío Molina ofrece de su Calentamiento en el Teatro Central.