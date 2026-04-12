Pablo Aguado, galardonado con el Premio Curro Romero en el Pregón Taurino de Sevilla

El torero sevillano Pablo Aguado fue distinguido con el Premio Curro Romero, otorgado por el Real Círculo de Labradores, durante el tradicional Pregón Taurino celebrado en la sede de Pedro Caravaca, en una velada cargada de simbolismo que volvió a reunir a Sevilla en torno a la tauromaquia.

La cita, que alcanzó su decimocuarta edición, tuvo como eje el pregón pronunciado por José Luque Teruel, presidente de la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, quien trazó un recorrido personal por sus vínculos con el mundo del toro, desde la herencia familiar hasta la responsabilidad institucional que hoy encarna. Un discurso sostenido en la memoria, el compromiso y la conciencia del papel que desempeña la presidencia en una plaza como Sevilla.

Entrega del Premio Curro Romero a Pablo Aguado en el Real Círculo de Labradores de Sevilla / Real Círculo de Labradores de Sevilla

Un pregón marcado por la memoria taurina

En ese mismo hilo, Luque Teruel evocó la figura de su padre, el subalterno Andrés Luque Gago, como raíz de una forma de entender el toreo asentada en "el respeto por el toreo y por la profesión", una idea que atravesó buena parte de su intervención. El momento central del acto llegó con la entrega del galardón por parte de Curro Romero, nombre que da sentido al premio y cuya presencia cargó de simbolismo la escena.

Pablo Aguado junto a Curro Romero / Real Círculo de Labradores de Sevilla

El reconocimiento, tal y como destacó el presidente del Labradores, Benito Mateos-Nevado, distingue en Pablo Aguado una tauromaquia "definida por la naturalidad, el temple y una búsqueda constante de la verdad", rasgos que lo sitúan en una línea de continuidad con el toreo que Sevilla reconoce como propio.

El homenaje a Pablo Aguado en Sevilla

En su intervención, Pablo Aguado agradeció el reconocimiento señalando que "más allá del triunfo, el éxito o la gloria que el toro puede dar, es muy bonito andar por el mundo siendo querido y respetado", en alusión a la figura de Curro Romero. El torero sevillano calificó el galardón como "un reconocimiento muy sevillano" y dejó uno de los pasajes más sentidos del acto al recordar a su padre, don Julio Aguado.

Pablo Aguado saluda a Curro Romero tras recibir el premio que lleva su nombre / Real Círculo de Labradores de Sevilla

Con este premio, Aguado toma el relevo de Juan Antonio Ruiz Espartaco, distinguido en la primera edición, en lo que supone una excepción al criterio inicial del galardón, concebido para reconocer trayectorias de toreros ya retirados.