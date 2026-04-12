Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impuesto sucesiones AndalucíaTormenta SevillaCrónica Sevilla-AtléticoNotas Sevilla FCBebé víctima AdamuzSubasta JuntaMesa electoralMulta DGTMapa Feria AbrilFeria GambaSube precio tabaco
instagramlinkedin

Toros

Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 12 de abril: horario, cartel y dónde ver hoy por televisión

Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina protagonizan el tercer festejo de abono desde la Maestranza

Consulta la guía completa de festejos con horarios, carteles y dónde ver por televisión en este enlace

Archivo. Rafael Serna corta una oreja en la Maestranza en 2019.

Archivo. Rafael Serna corta una oreja en la Maestranza en 2019. / Empresa Pagés

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

La plaza de toros de la Maestranza vuelve a abrir sus puertas este domingo 12 de abril tras la triunfal corrida del Domingo de Resurección y el festejo de este pasado sábado. Será la tercera cita del abono maestrante, con un cartel marcado por tres toreros necesitados de triunfo en Sevilla ante los imponentes toros de Fuente Ymbro.

Quién torea hoy en la Maestranza

La corrida de este domingo en Sevilla contará con toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina.

Álvaro Lorenzo llega a esta cita después de triunfar en la encerrona benéfica de Toledo, donde firmó una destacada faena a un toro de El Freixo. El toledano afronta la tarde de la Maestranza con la necesidad de refrendar ese buen momento en una plaza de máxima exigencia.

Rafael Serna hará su segundo paseíllo de la temporada tras actuar el pasado Domingo de Resurrección en Las Ventas. El sevillano vuelve así a una plaza clave para su carrera con la intención de abrirse camino en un curso en el que necesita sumar contratos.

Completa el cartel Molina, que hará su presentación como matador de toros en Sevilla. Será una tarde especialmente señalada para el joven diestro, que buscará dejar su carta de presentación en la Real Maestranza.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos previos a la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:30. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura y el reportero David Soria en el callejón.

Noticias relacionadas y más

Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Feria de la Gamba de Punta Umbría anuncia los precios por plato de marisco con previsión de 80.000 visitantes
  2. Corte total de la A-49 en dirección a Huelva: retenciones kilométricas por el incendio de un camión a la altura de Castilleja de la Cuesta
  3. Aemet lo confirma: un frente afectará a Andalucía este fin de semana y Meteored prevé lluvias de hasta 100 l/m2
  4. Fallece Olga Carrión, directora del Instituto de la Mujer: 'Una persona irrepetible y una mujer de bandera
  5. Estas son las horas en las que más lloverá en Sevilla este sábado 11 de abril según la Aemet
  6. Los expertos meteorológicos vaticinan el fin de la lluvia: 'Desde el domingo, tiempo seco por varios días
  7. La Junta de Andalucía abre su séptima subasta de solares, locales y naves industriales valorados en 7,5 millones de euros
  8. La Junta de Andalucía se compromete a pagar más por las plazas gratis en 2027 y las escuelas infantiles exigen que la subida sea inmediata

"El 'no a la guerra' es un eslogan oportunista y electoral porque en el no a la guerra estamos todos"

"El 'no a la guerra' es un eslogan oportunista y electoral porque en el no a la guerra estamos todos"

"No me iré al Gobierno de Feijóo, lo de ser ministro se ha devaluado mucho en la etapa Sánchez"

"No me iré al Gobierno de Feijóo, lo de ser ministro se ha devaluado mucho en la etapa Sánchez"

"ADIF está tardando en asumir responsabilidades por Adamuz, faltó mantenimiento en la vía y en la seguridad"

"ADIF está tardando en asumir responsabilidades por Adamuz, faltó mantenimiento en la vía y en la seguridad"

El Maestranza recibe al Gauthier Dance, el ballet alemán que reivindica la unión y la alegría en tiempos convulsos

El Maestranza recibe al Gauthier Dance, el ballet alemán que reivindica la unión y la alegría en tiempos convulsos

Pellegrini recupera a Lo Celso para asaltar El Sadar y afianzar la quinta plaza

Pellegrini recupera a Lo Celso para asaltar El Sadar y afianzar la quinta plaza

Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 12 de abril: horario, cartel y dónde ver hoy por televisión

Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 12 de abril: horario, cartel y dónde ver hoy por televisión

Faltan aún más camareros, cocineros y friegaplatos en la Feria de Abril: "Cada vez es más difícil encontrar profesionales"

Faltan aún más camareros, cocineros y friegaplatos en la Feria de Abril: "Cada vez es más difícil encontrar profesionales"

Un 'Movistar Arena' en La Cartuja de Sevilla: las claves de la gran transformación del auditorio Rocío Jurado

Un 'Movistar Arena' en La Cartuja de Sevilla: las claves de la gran transformación del auditorio Rocío Jurado
Tracking Pixel Contents