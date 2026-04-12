Toros
Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 12 de abril: horario, cartel y dónde ver hoy por televisión
Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina protagonizan el tercer festejo de abono desde la Maestranza
Consulta la guía completa de festejos con horarios, carteles y dónde ver por televisión en este enlace
La plaza de toros de la Maestranza vuelve a abrir sus puertas este domingo 12 de abril tras la triunfal corrida del Domingo de Resurección y el festejo de este pasado sábado. Será la tercera cita del abono maestrante, con un cartel marcado por tres toreros necesitados de triunfo en Sevilla ante los imponentes toros de Fuente Ymbro.
Quién torea hoy en la Maestranza
La corrida de este domingo en Sevilla contará con toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina.
Álvaro Lorenzo llega a esta cita después de triunfar en la encerrona benéfica de Toledo, donde firmó una destacada faena a un toro de El Freixo. El toledano afronta la tarde de la Maestranza con la necesidad de refrendar ese buen momento en una plaza de máxima exigencia.
Rafael Serna hará su segundo paseíllo de la temporada tras actuar el pasado Domingo de Resurrección en Las Ventas. El sevillano vuelve así a una plaza clave para su carrera con la intención de abrirse camino en un curso en el que necesita sumar contratos.
Completa el cartel Molina, que hará su presentación como matador de toros en Sevilla. Será una tarde especialmente señalada para el joven diestro, que buscará dejar su carta de presentación en la Real Maestranza.
A qué hora son los toros en Sevilla
El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos previos a la Feria de Abril.
Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza
La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:30. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura y el reportero David Soria en el callejón.
Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.
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