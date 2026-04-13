¿Por qué está la calle Asunción engalanada con banderolas de toreros en Sevilla?

La nueva temporada taurina ya se deja sentir en las calles de Sevilla. Uno de los principales objetivos que se propuso la empresa Lances de Futuro desde su llegada a la Real Maestranza era que la tauromaquia trascendiera el ruedo y llegara a otros estamentos de la sociedad. Esa apuesta se refrendó el pasado Domingo de Resurrección con la visita del Rey Emérito a la reaparición de Morante de la Puebla junto a Roca Rey y David de Miranda. Además, hace pocos días tiene otra de sus imágenes más visibles en la calle Asunción, donde han aparecido varias banderolas dedicadas a los toreros del abono sevillano.

El montaje, que ha podido comprobar El Correo de Andalucía, puede verse en el balcón de Pepe Pinreles, un lugar muy conocido por los sevillanos y habitual punto de referencia cada 6 de enero durante la cabalgata de Reyes Magos. En esta ocasión, el enclave se ha transformado para anunciar el arranque de los festejos de Preferia, que comienzan este martes 14 de abril y se prolongarán de forma ininterrumpida hasta el domingo 26 de abril, día en el que se celebrará la tradicional corrida de Miura.

De Roca Rey a Morante de la Puebla

Las banderolas rinden homenaje a varios de los grandes nombres del ciclo sevillano. Los aficionados pueden ver ya los rostros de Morante de la Puebla, Roca Rey, Borja Jiménez, Pablo Aguado, Juan Ortega o José María Manzanares, entre otros, en una acción publicitaria que busca reforzar la presencia de la tauromaquia en la calle Asunción, el mejor escaparate de la Feria de Abril.

Banderolas de toreros en el balcón de Pepe Pinreles / El Correo

Esta iniciativa forma parte de una campaña más amplia impulsada por Lances de Futuro, que incluye una importante inversión en televisión, prensa escrita, medios digitales y publicidad exterior. La empresa ha puesto un acento especial en el ámbito digital para conectar con el público joven, una estrategia que ya ha dado resultados con la buena acogida del abono joven y con la gran expectación registrada en la venta de entradas sueltas.

En total, la campaña contempla la colocación de 400 banderolas por distintas calles de Sevilla, cada una de ellas vinculando a un torero con una de las grandes maravillas del mundo. Así, Morante de la Puebla aparece asociado a las Pirámides de Egipto; Roca Rey, a Machu Picchu; Juan Ortega, al Coliseo de Roma; Pablo Aguado, al Taj Mahal; José María Manzanares, a Chichén Itzá; y Borja Jiménez, al Vaticano.

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