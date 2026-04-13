Así será la nueva edición del Festival de Cine Africano: dirección coral y con foco en el talento creativo al otro lado del Estrecho

El Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger (FCAT) celebrará su 23 edición entre el 22 y el 30 de mayo de 2026 con actividades en ambas orillas del Estrecho y con un eje temático centrado en las islas africanas. En Tánger, el festival se desarrollará del 22 al 24 de mayo. La imagen de esta edición, presentada en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), muestra a una mujer bereber o amazigh en un paisaje norteafricano de tintes alucinados y planetarios. El cartel quiere tender un puente geográfico con las islas africanas, asunto central de la retrospectiva, los diálogos y las reflexiones del festival.

Esta será la primera edición sin Mane Cisneros al frente. La fundadora y directora del festival durante 22 ediciones dejó la primera línea de gestión el pasado otoño. Desde entonces, la dirección ha pasado a un comité de cinco profesionales del equipo con larga experiencia en el FCAT.

Durante la presentación en el CICUS, Ángel Justo, director del Secretariado de Cultura de la Universidad de Sevilla, dio la bienvenida antes de ceder la palabra a Federico Olivieri, portavoz del comité de dirección, que abrió este nuevo ciclo del proyecto junto al resto del equipo. Al acto asistieron representantes de distintas instituciones culturales e internacionales, entre ellas la cónsul general de Portugal en Sevilla, la Fundación Tres Culturas, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Instituto Francés y la Andalucía Film Commission.

Entre las novedades de esta edición figura la recuperación de la Cinemathèque de Tánger (Cinema Rif) como sala del festival en la orilla africana, así como el refuerzo de la oferta formativa con la incorporación de la ECAM como colaboradora de talleres y cursos.

"Desde sus inicios, el FCAT no sólo busca ser escaparate de las cinematografías africanas en nuestro país", señaló Federico Olivieri, "sino también un espacio de conocimiento y formación sobre los aspectos que definen los cines del continente vecino". El portavoz recordó además unas palabras de Aberrahmane Sissako, quien definió en 2009 al FCAT como una escuela para conocer África desde la mirada de sus realizadores.

Bajo el título Orillas Compartidas: las imágenes de las Islas Africanas, la 23 edición del festival propondrá un viaje por el metaarchipiélago africano para analizar cómo el cine construye las narrativas de sus estados soberanos y sus diásporas. La programación pondrá en diálogo miradas continentales e isleñas del continente y del Caribe.

La temática abordará la realidad de países y territorios como Cabo Verde, Madagascar, Las Comoras, Guinea Ecuatorial, Mauricio, República Dominicana, Haití y Cuba, entre otros, cuyas cinematografías reflejan identidades híbridas forjadas entre el aislamiento geográfico y la resistencia cultural.

La programadora Marion Berger ha informado que el cartel contará con unas 15 sesiones de películas procedentes de las islas africanas y afrocaribeñas, con una reflexión sobre identidad, historia y creatividad.

El objetivo será descolonizar la mirada sobre estas geografías y explorar la producción y la creación de comunidad en entornos marcados por la insularidad y por los archipiélagos humanos. Según la programadora Marion Berger, la retrospectiva contará con unas 15 sesiones de películas procedentes de las islas africanas y afrocaribeñas, con una reflexión sobre identidad, historia y creatividad.

El autor del cartel de esta edición es Mehdi Sefrioui, fotógrafo y artista visual tangerino cuya obra ha evolucionado de la moda parisina a una investigación sobre la memoria y la resistencia en el Magreb. La imagen forma parte de su proyecto The future that was, una propuesta de "reparación especulativa" que reimagina una identidad local en la que convergen saberes ancestrales y tecnología.

Sesiones en la Fundación Tres Culturas y en el Cicus

La presencia del FCAT volverá a extenderse también a Sevilla. La Fundación Tres Culturas acogerá tres proyecciones los días 25, 26 y 27 de mayo a las 20.30 horas, con una selección de películas de la sección competitiva y la presencia de uno de sus directores. El CICUS se sumará además con proyecciones matinales los días 12, 19 y 26 de mayo, dirigidas especialmente a alumnado a partir de 13 y 14 años dentro del Espacio Escuela.

En la sección a concurso En Breve, que premia al mejor cortometraje africano, el jurado andaluz estará integrado por Cristina Consuegra, Diana Sagrista y Reyes Gallegos, arquitecta, urbanista y colaboradora de El Correo de Andalucía.

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El Festival de Cine Africano se ha consolidado en casi un cuarto de siglo como escaparate y marco de encuentro para las producciones cinematográficas africanas y de sus diásporas en España, Europa y América Latina. En sus últimas ediciones, además, ha ampliado su propuesta hacia el cine andaluz, español y europeo sobre África o rodado en África, así como hacia las coproducciones euroafricanas y Sur-Sur entre Iberoamérica y África.