Toros en Córdoba 2026: fechas, quién torea y festejos taurinos

Ya son oficiales los carteles taurinos de la Feria de Córdoba 2026. El empresario de la plaza de toros de Córdoba, José María Garzón, ha presentado este lunes los carteles de la Feria Taurina de Nuestra Señora de la Salud 2026, un ciclo que este año crece con dos corridas de toros más y que se celebrará en dos fines de semana, entre los días 15 y 24 de mayo.

La programación arrancará el viernes 15 de mayo con una clase práctica en homenaje a la mujer cordobesa, organizada por la Escuela Taurina Círculo Taurino de Córdoba y con entrada gratuita hasta completar aforo. En ella participarán alumnos de distintas escuelas taurinas, en una cita que volverá a abrir el ciclo con un marcado carácter formativo y de promoción.

Carteles completos y fechas

El abono comenzará oficialmente el sábado 16 de mayo con una novillada con picadores, en la que se lidiarán reses de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz para los novilleros Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana. Un día después, el domingo 17 de mayo, llegará la primera corrida de toros del ciclo, con astados de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román.

El segundo bloque de festejos se abrirá el viernes 22 de mayo con una corrida de Núñez de Tarifa para Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez. El sábado 23 de mayo será el turno del rejoneo, con toros de Benítez Cubero-Pallarés para Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández. La feria se cerrará el domingo 24 de mayo con una corrida de Domingo Hernández en la que harán el paseíllo José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Viernes 15 de mayo. Clase práctica en homenaje a la mujer cordobesa para alumnos de diferentes escuelas taurinas.

para alumnos de diferentes escuelas taurinas. Sábado 16 de mayo. Novillos de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz para Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana .

para . Viernes 22 de mayo. Toros de Núñez de Tarifa para Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez

para Sábado 23 de mayo. Toros de Benítez Cubero-Pallarés para Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández

para Domingo 24 de mayo. Toros de Domingo Hernández para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Abonos y entradas

Garzón ha subrayado el equilibrio de unos carteles que combinan figuras consolidadas, jóvenes valores y presencia local, como en los casos de Manuel Román y el novillero Manuel Quintana. “Es un ciclo de interés, con figuras y toreros jóvenes con gran interés, donde además volveremos a contar con una política de precios para todos los públicos y pensando además en los más jóvenes”, ha destacado el empresario, que ha insistido en la línea de trabajo seguida por Lances de Futuro desde su llegada al Coso de los Califas.

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Como es habitual, el diseño del cartel anunciador será obra de Javier Díez Yánez y se dará a conocer en los próximos días. También se informará próximamente de las fechas para la renovación y venta de abonos, así como de la venta de entradas para los distintos festejos.