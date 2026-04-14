Orlinski, el cantante que conquista a la generación Z, regresa a Sevilla

El contratenor que ha logrado que la música barroca se convierta en tendencia entre los más jóvenes, Jakub Józef Orliński, regresa este miércoles al Teatro de la Maestranza junto con el pianista Michał Biel, su colaborador habitual, para presentar parte del álbum que acaban de grabar juntos, If Music. En el programa conviven hitos de la música barroca de Händel y Purcell con dos grandes bloques de canciones polacas de los siglos XIX y XX firmadas por Baird y Karłowicz. Con el acompañamiento de un moderno piano de cola Steinway, ambos intérpretes recorrerán un arco temporal de cuatro siglos dentro de una gira que recala este sábado en Barcelona y, en los próximos meses, en el Teatro del Capitolio de Toulouse, el Konzerthaus de Viena, la Philarmonie parisina y la Scala de Milán, entre otros grandes auditorios europeos.

La voz de Orlinsiki lleva más de un lustro enamorando a públicos de todas las edades y sensibilidades estéticas. Se hizo viral desde las redes sociales, donde el cantante lo mismo sorprende bailando breakdance que compartiendo vía Youtube su versión del Vedrò con mio diletto de Vivaldi, que grabó en su día con Warner Classics, y ha cantado en enero de este año en París ante más de 40.000 personas en la Gala des Pièces Jaunes.

Se hizo viral desde las redes sociales, donde el cantante lo mismo sorprende bailando 'breakdance' que compartiendo vía Youtube su versión del 'Vedrò con mio diletto' de Vivaldi

Son estas facetas multitudinarias, sus millones de impactos y visualizaciones, las que provocan que se le equipare a las estrellas del pop, algo que el tiempo dirá si beneficia o no una carrera vocal que exige muchas horas de concienciación, estudio y resiliencia. Lo cierto es que Orlinski lleva años empeñado en ampliar y rejuvenecer los públicos de la música antigua y reivindicar la voz del contratenor, cada vez más mimada por los compositores de música contemporánea y a la que la cultura queer ha dado un gran impulso en nuestros días.

Jakub Józef Orliński comenzó cantando en coros de Varsovia, la ciudad donde todavía reside, y tras licenciarse allí en la Universidad Chopin se esforzó por lograr estudiar en la prestigiosa Escuela Juilliard de Nueva York. Tuvo que recurrir a trabajos muy diversos para pagarse esas enseñanzas, y fue modelo de marcas internacionales, como Rolex, Nike o Vuitton, hasta que logró la beca Fulbright. Su físico impacta y ha sido portada de revistas como Elle y Vogue Polonia, pero también sorprenden sus logros en danza urbana, premiados en distintos campeonatos de breakdance. Sin embargo, es su voz, inicialmente angelical y cristalina, ahora algo más densa, la que le permite desempeñarse en la primerísima división que comparte con divos como Juan Diego Flórez y Marina Rebeka, o como el tenor francés Benjamin Bernheim, con los que comparte este año el ciclo lírico de la Scala.

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En febrero pasado, Orlinski pasó por el Teatro Real de Madrid encabezando el elenco de la versión en concierto de la ópera Giulio Cesare de Haendel, con la que también está de gira con Il Pomo d’Oro, y volvió a encandilar por su elegancia y sensibilidad. Su concierto sevillano supondrá su tercera visita al Teatro de la Maestranza, donde triunfó a lo grande en abril de 2023 acompañado por Il Giardino d’Amore, aunque su debut en este escenario había sido en 2018 como secundario en una producción de Rinaldo de Händel. Ahora llega dispuesto a reivindicar a dos de los compositores más importantes de su país, alternando esas melancólicas canciones polacas con las arias barrocas que tanta huella han dejado en su carrera y en el alma de sus públicos.