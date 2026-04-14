Quién torea hoy en la Maestranza, martes 14 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión

La plaza de toros de la Maestranza acoge este martes 14 de abril una nueva cita del abono sevillano con la novillada con picadores, el primer festejo ininterrumpido del ciclo continuado. El cartel reúne a tres nombres jóvenes novilleros que se medirán a un encierro de Talavante en una tarde clave para abrirse paso en Sevilla.

Quién torea hoy en la Maestranza

La novillada de este martes será la cuarta de abono en la temporada de Sevilla. El cartel de hoy anuncia novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte.

La cita supone una oportunidad importante para tres novilleros que buscan hacerse notar en una plaza de máxima exigencia como la sevillana. Tres novilleros punteros que mostraron su buen concepto del toreo a lo largo del 2025. Abrirá el festejo el Emiliano Osornio, apoderado actualmente por Curro Vázquez - recientemente galardonado por el Premio Nacional de Tauromaquia-. El novillero mexicano ya dejó huella en su presentación en Las Ventas con un concepto del toreo artista y pinturero.

En segundo lugar, actuará Tomás Bastos, apoderado por Cristina Sánchez. El portugués destaca por su firmeza y oficio delante de los novillos, desde su etapa como becerrista en la Escuela de Badajoz. Cierra el cartel el salmantino Julio Norte tras triunfar recientemente en las novilladas del Circuito de Andalucía. Los tres buscarán transmitir el arte y demostrar todas sus virtudes en el coso del Baratillo.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos previos a la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 18:00. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Álvaro Acevedo, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura y el reportero David Soria en el callejón.

Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.