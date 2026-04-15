Exhibición de enganches en la Maestranza de Sevilla 2026: horario, precio de las entradas y dónde ver por TV

El mundo del caballo volverá a vibrar este fin de semana en Sevilla con varios eventos de relevancia. Será la antesala a la semana grande de la Feria de Abril, en el que se reunirá numerosos carruajes históricos y cocheros de diferentes puntos para participar en dos de los eventos más señalados del calendario ecuestre sevillano.

La agenda arrancará el sábado 18 de abril con la celebración del XII CIAT Ciudad de Sevilla, que engloba el Campeonato de España de Enganches de Tradición y el Trofeo Copa de Naciones. Un día después, el domingo 19 de abril, la Plaza de Toros de la Real Maestranza acogerá a las 12.00 horas la XL Exhibición de Enganches, mientras que por la tarde, a las 18.30 horas, el coso del Baratillo será escenario de la tradicional corrida de rejones.

Programa oficial del sábado

El próximo sábado se celebrará la edición número 12 del Concurso Internacional de Enganches de Tradición 'Ciudad de Sevilla', el Campeonato de España de Enganches de Tradición y el Trofeo Copa de Naciones.

El programa del sábado arrancará a las 08.00 horas con la prueba de presentación en la Plaza de España. A las 08.30 horas comenzará la primera parte del recorrido por el Parque de María Luisa, y a las 09.30 horas se celebrará la prueba de manejabilidad en la Glorieta de Covadonga.

Después, todos los enganches recorrerán juntos varias calles del centro histórico antes de regresar a la Plaza de España, donde tendrá lugar la entrega de trofeos, la proclamación de los campeones de España de 2026 y la resolución del Trofeo de Naciones. El recorrido incluye además novedades organizativas, con salida y llegada junto a la Torre Norte de la Plaza de España, en las inmediaciones de la Glorieta de Bécquer, según el programa oficial facilitado por la organización.

Horario, precio y dónde ver los enganches de la Maestranza

Como novedad, esta edición conmemora el 40 aniversario de la celebración de la exhibición de los enganches, organizada por el Real Club de Enganches de Andalucía. La exhibición en la Maestranza comenzará a las 12.00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas, después de que los carruajes se presenten previamente en parado. La venta de entradas está disponible en la web oficial de Lances de Futuro y en las taquillas de la plaza de la Maestranza. Los precios oscilan entre los 5 y los 12 euros.

Noticias relacionadas

Además, los interesados que no puedan asistir podrán ver el espectáculo ecuestre por las cámaras de Canal Sur a partir de las 11.40 horas, lo que permitirá seguir desde casa una de las tradiciones más singulares de la primavera sevillana.