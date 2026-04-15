Insólito roza los 40.000 asistentes y supera los datos de la primera edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Insólito continúa consolidándose como una de las principales apuestas culturales de la ciudad. En sus primeros siete meses de actividad, el festival ha reunido a 39.144 asistentes (a fecha del 13 de abril), acercándose a los 40.000 espectadores y superando así las cifras registradas por la primera edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, que congregó cerca de 25.000 personas en 2021.

Este nuevo proyecto de Green Cow Music nace con el objetivo de desestacionalizar la música en directo en Sevilla y ofrecer una programación estable a lo largo de todo el año, ampliando la oferta cultural más allá de los grandes eventos puntuales.

La respuesta del público ha sido mayoritariamente local: Con un 68,45% de asistentes procedentes de Sevilla.

Un 27,83% ha llegado desde otros puntos de España.

Un 3,72% corresponde a público internacional.

Desde su inauguración el 20 de septiembre, Insólito ha celebrado 27 eventos, de los cuales 14 han colgado el cartel de “entradas agotadas”. Entre ellos destacan las actuaciones de La Bien Querida, Laura Gallego, la primera cita de El Kanka, Patricia Galván, Andrea Vanzo, Suede, Siloé y las siete fechas de Alejandro Astola en distintas salas de la ciudad.

El director del festival, Javier Esteban, subraya que “la música en directo debía formar parte del pulso cultural de Sevilla de manera continuada y no concentrarse solo en momentos concretos del año”. En este sentido, destaca que estos primeros meses evidencian la existencia de un público dispuesto a consumir cultura de forma regular y en espacios diversos de la ciudad.

El Puerto de Sevilla, nuevo escenario cultural

Insólito ha ampliado su alcance incorporando nuevos espacios, entre ellos el Puerto de Sevilla, que se consolida como uno de los enclaves destacados del festival. Green Cow Music inauguró los Tinglados del Puerto el pasado mes de marzo con dos eventos de música electrónica que reunieron a más de 8.000 asistentes.

El Puerto de Sevilla se convierte en escenario en la primera edición de Insólito. / El Correo

Este espacio volverá a acoger nuevas propuestas dentro de la programación del festival, como el concierto ya confirmado de Chambao el próximo 26 de septiembre, en el marco de su gira 25 aniversario.

La incorporación del Puerto refuerza su papel como nuevo punto de entrada cultural a la ciudad y se alinea con el desarrollo del futuro Distrito Urbano Portuario, además de integrarse en los actos conmemorativos del centenario de la Corta de Tablada y otras infraestructuras históricas vinculadas al crecimiento de Sevilla.

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Próximas citas confirmadas

La programación de Insólito continuará en los próximos meses con actuaciones de Leire Martínez (18 de abril, Pandora Sevilla), Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (30 de abril, Cartuja Center CITE), Andrés Suárez (9 de mayo, Sala Custom), María Peláe (30 de mayo, Cartuja Center CITE), Chambao (26 de septiembre, Puerto de Sevilla) y José González (31 de octubre, Cartuja Center CITE).