Los libros del poder regresan al Alcázar cinco siglos después de la boda de Carlos V

Cinco siglos después de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, el Real Alcázar de Sevilla vuelve a mirar a aquel episodio desde el mismo escenario en el que se celebró. Esta vez no lo hace con trajes de época ni con grandes reconstrucciones, sino con una exposición de una recreación de códices iluminados que ayuda a entender cómo se representaban el poder, el prestigio y también el amor en tiempos del emperador. La muestra, titulada Amor y política en los códices iluminados, podrá visitarse desde este jueves al 31 de mayo en la Sala Cantarera del Palacio Gótico. El catedrático Miguel Ángel Zalama pronunciará este jueves una conferencia inaugural sobre el valor de estas obras.

La propuesta tiene interés por la efeméride, pero también por el enfoque. Porque estos manuscritos no eran solo libros bellos. Eran objetos de lujo, piezas de propaganda, símbolos de linaje y escaparates de conocimiento. En sus páginas se mezclaban arte, ciencia, religión, moral y ambición política. Eran, en cierto modo, una forma de decir quién mandaba y por qué.

El editor Manuel Moleiro con los representantes del Ayuntamiento de Sevilla. / Ayuntamiento de Sevilla

Esa idea recorre una selección de cerca de 30 obras vinculadas al universo cultural de los siglos XV y XVI y, en particular, al entorno de Carlos V. Entre las piezas destacadas figuran el Splendor Solis, considerado uno de los tratados de alquimia más deslumbrantes del Renacimiento y en el que aparece una escena con la coronación imperial; el Atlas Miller, encargado por Manuel I de Portugal, futuro suegro del emperador, en pleno contexto de la expansión ultramarina; o el Roman de la Rose, gran texto del amor cortés europeo, realizado hacia 1525 para Francisco I de Francia.

Atlas de Fernao Vaz Dourado - Estrecho de Ormuz. / M. Moleiro Editor

Durante la presentación de esta muestra en el Real Alcázar, Juan Bueno, teniente de alcalde y delegado de Hacienda ha subrayado que "esta exposición es una forma de acercar el rigor histórico y la belleza artística a todos los apasionados de la historia y la cultura, reforzando la apuesta del Ayuntamiento por la conmemoración del V Centenario de la Boda de Carlos V, por el Real Alcázar como gran espacio cultural de referencia y por una programación que proyecta la historia de Sevilla desde su patrimonio".

Moleiro ediciones, 35 años dedicado al estudio y reproducción de joyas bibliográficas

La exposición juega precisamente con ese doble hilo. Por un lado, el político: el matrimonio de 1526 fue una alianza de enorme trascendencia para la monarquía hispánica. Por otro, el sentimental: la muestra subraya que aquella unión, nacida como acuerdo dinástico, terminó convirtiéndose en una relación sincera y armoniosa entre Carlos e Isabel.

Detrás de la iniciativa está la editorial Moleiro, que lleva 35 años dedicada al estudio, conservación y reproducción de grandes tesoros bibliográficos. Su trabajo consiste en crear clones de manuscritos iluminados con una fidelidad extrema, reproduciendo encuadernación, tacto, grosor y aspecto del original, para que estas piezas puedan exponerse y estudiarse sin poner en riesgo ejemplares únicos custodiados por grandes bibliotecas y museos.

Estos manuscritos no eran solo libros bellos. Eran objetos de lujo, piezas de propaganda, símbolos de linaje y escaparates de conocimiento. En sus páginas se mezclaban arte, ciencia, religión, moral y ambición política

La Editorial Moleiro, que puso en marcha el periodista orensano Manuel Moleiro en Barcelona en 1991, lleva dos décadas divulgando estas joyas de la Historia de la mejor manera posible: clonándolas. "Hasta estos momentos hemos realizado casioriginales de joyas bibliográficas del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Museo Arqueológico Nacional de Madrid, Biblioteca Francisco Zabálburu y Basabe de Madrid, Museo Diocesano de Arte de Girona, Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo, Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, Biblioteca Casanatense de Roma, Biblioteca Nazionale Marciana de Venecia, Bibliothèque Nationale de France, The British Library, Museu Calouste Gulbenkian de Lisboa, Pierpont Morgan Library de Nueva York, Catedral Metropolitana de Oviedo...", expone el equipo de Moleiro.

Roman de la Rose - Folios 195v - 196r. / M. Moleiro Editor

Ahí reside buena parte del atractivo de la muestra: permite al visitante acercarse a obras que normalmente permanecen fuera del alcance del público. Y en este caso hacerlo, además, en un lugar especialmente simbólico para Sevilla. Porque el Alcázar no solo acoge una exposición sobre Carlos V: acoge el regreso, ahora en forma de libros, de toda una idea del poder a los salones donde esa historia también se escribió.

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La exposición podrá visitarse en la Sala Cantarera del 16 de abril al 31 de mayo, en horario de 9:30 a 19:00 horas. La muestra está incluida en la entrada general al monumento y es gratuita para los sevillanos.