Primera víctima cultural del plan de ajuste de la Universidad de Sevilla: se cancela el ciclo 'Ahora danza' tras 13 años en activo

La cultura empieza a notar los efectos del ajuste en la Universidad de Sevilla. El ciclo Ahora Danza, una de las principales citas de danza contemporánea en la ciudad, ha sido cancelado a pocas semanas de su celebración, convirtiéndose en una de las primeras consecuencias visibles del plan de ajuste anunciado este martes por la rectora Carmen Vargas en la reunión del Consejo de Gobierno de la Hispalense.

La Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de Danza (PAD) ha expresado su "tristeza" por la suspensión de este programa, que desde hace años se celebraba en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS). Según trasladan, fueron los propios impulsores del ciclo -la entidad Eléctrica Cultura, con Fernando Lima y Alysson Maia. quienes comunicaron la cancelación tras recibir el aviso de que la Universidad no podía mantener su apoyo económico.

Desde la Universidad, la decisión se enmarca en el recorte de su programación cultural para los próximos meses debido al plan de ajuste en marcha. La rectora, Carmen Vargas, ha confirmado la necesidad de aplicar un ajuste de 16 millones de euros ante la prórroga del presupuesto de 2025 y la falta de acuerdo con la Junta de Andalucía sobre la financiación de 2026. En este contexto, la institución ha planteado medidas como el cierre de centros por la tarde, la reducción de contrataciones de profesorado temporal y la posible disminución de grupos. Fuentes de la Hispalense insisten en trasladar que, por ahora, se trata de una propuesta y que no se ha ejecutado nada todavía.

"Paulatino desmantelamiento de proyectos consolidados"

El ciclo Ahora Danza formaba parte desde 2013 de Acieloabierto, la red estatal de festivales de danza contemporánea en espacios no convencionales, integrada por 26 certámenes. Su cancelación deja a Sevilla fuera del circuito nacional impulsado con apoyo del Ministerio de Cultura.

El sector denuncia que esta decisión evidencia "la fragilidad" de la danza y el "paulatino desmantelamiento" de sus estructuras de apoyo. En un comunicado, la PAD advierte de la "falta de interés de las administraciones por sostener proyectos culturales consolidados" y reclama una apuesta decidida por la cultura como parte de la vida universitaria.

La rectora defiende que es un "ajuste presupuestario interno"

En declaraciones a los medios este miércoles, la rectora ha insistido en que lo planteado por la institución es "un ajuste presupuestario interno" motivado por la prórroga de las cuentas y por el aumento del gasto de personal. Según explicó, el presupuesto actual arrastra una situación en la que "hemos tenido una subida de sueldos aprobada por el Gobierno de España en los últimos tiempos, hemos tenido un incremento de las cotizaciones y eso hace que lo que se contempla en el actual capítulo 1 no sea previsiblemente suficiente para hacer frente a todo 2026". Vargas ha subrayado además que la liquidación del presupuesto de 2025 "todavía no está cerrada" y que se trabaja aún con "datos provisionales", que deberán presentarse al Consejo Social antes de hacerse públicos.

Sobre la negociación con la Junta de Andalucía, aseguró que la Universidad está trabajando "muy intensamente", que las conversaciones van "por buen camino" y que espera cerrar pronto un acuerdo sobre el reparto de financiación de 2026. Mientras tanto, defendió que la US ya esté actuando "de manera preventiva" en algunas cuestiones, a la espera de conocer con exactitud tanto la aportación autonómica como las necesidades reales de gasto en personal. "Confío en que pronto haya un acuerdo y que en ese momento se haga la luz", ha defendido.

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A la espera de que se cierre la negociación, la cancelación de Ahora Danza anticipa el impacto real del ajuste más allá de las aulas y sitúa a la programación cultural que sostiene la Universidad y muy especialmente los programas asociados al Cicus, un referente de la programación cultural menos convencional, entre las primeras damnificadas.