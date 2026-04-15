Quién torea hoy en la Maestranza, miércoles 15 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión

La plaza de toros de la Maestranza celebra este miércoles 15 de abril el quinto festejo del abono sevillano con una corrida de Santiago Domecq en un cartel que une veteranía, momento artístico y juventud. Una corrida de toros muy interesante que siempre destaca por su bravura en la muleta y por dejar huella en el coso del Baratillo en los últimos años.

Quién torea hoy en la Maestranza

La corrida de este miércoles en Sevilla estará compuesta por toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio.

Miguel Ángel Perera llega a la Maestranza respaldado por una sólida trayectoria de más de dos décadas como matador de toros. El extremeño dejó además uno de los momentos más recordados de la pasada Feria de Abril con su gran faena a Anárquico, una actuación que permanece muy presente en la memoria de la afición sevillana.

David Galván regresa a esta plaza con el objetivo de volver a mostrar el concepto y la torería con los que dejó huella el pasado año frente a los toros de Alcurrucén. El gaditano afronta así una nueva oportunidad en un escenario clave para consolidar su sitio.

Cierra el cartel Aarón Palacio, matador aragonés afincado en Sevilla y apoderado por Raúl Gracia “El Tato”. Su prometedor arranque de carrera como matador, tras su triunfal alternativa en Nimes, ha despertado una notable expectación entre los aficionados, que ven en él a uno de los nombres jóvenes con mayor proyección.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos previos a la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 18:00. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura, Álvaro Acevedo y el reportero David Soria en el callejón.

Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.