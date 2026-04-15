La contracrónica
Talavante debió salir a hombros en su coronación como ganadero en la Maestranza
Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte lidiaron una novillada excelente de la ganadería de Talavante
Fueron casi tres horas de festejo saboreando las embestidas de los novillos de Talavante. No se recuerda un festejo menor de tanta nobleza y clase en su recorrido. Bajos, con buenas hechuras y también con menor trapío que en años anteriores. Los aficionados mantuvieron allí el tipo hasta el último utrero de la tarde, otro excelente que lidió Julio Norte y rozó la gloria en Sevilla al malograr con la espada.
Son tres novilleros que reúnen muchas cualidades para ser alguien en esto. Solo había que mirar al callejón para ver a sus apoderados: Curro Vázquez, Cristina Sánchez y Domingo López Chávez. Casi ná.
El pellizco de Osornio
Emiliano Osornio lidió en suerte los novillos que menos emoción tuvieron en los tendidos, aunque aún así fueron muy nobles y les dejaron transmitir las buenas formas de este novillero mexicano. Buscó en todo momento el torear con la cintura y con el quejío aflamencado de los gitanos. Meció el capote en su primero como si fuera del barrio de Santiago de Jerez en lugar de México. Los naturales al cuarto de la tarde de uno en uno fueron almíbar que la Maestranza paladeó.
La capacidad de Tomás Bastos
Tomás Bastos es un novillero ya cuajado y listo para tomar la alternativa. Su oficio delante de los novillos le hizo estar demasiado fácil y si a eso le añadimos las embestidas sublimes y nobles de su lote… Fue tan grande la sensación de superioridad que el presidente no otorgó la oreja en su primero y en su segundo si se la daría por ajustarse más al novillo con tandas hilvanadas con la diestras y cuajarlo de principio a fin. Eso sí. Que bien mata este torero.
Julio Norte rozó la Puerta del Príncipe
En último lugar, actuó Julio Norte, que tuvo la oportunidad de su vida para salir a hombros al río de Guadalquivir. Cuajó los dos novillos excelentes que le tocó en suerte. Mano baja, recorrido, profundidad, ambición, variedad. Reúne muchas cualidades para ser un buen torero. El último novillo de la tarde fue extraordinario.
Fue un caudal de embestidas nobles con el hocico por el albero dorado. Los naturales fueron apoteósicos, con sentimiento y largura con el leve toque de la muñeca del salmantino. Había ese runrún en la plaza conforma avanzó la faena. Una pena que esos nervios hicieran que se amontonara al final de la faena intentando darse un arrimón. Este novillo era para cuajarlo de principio a fin. El fallo a espadas dejó la obra en una oreja para salir por la puerta de cuadrillas.
Las estadísticas están ahí. De seis novillos cuatro fueron excelentes y los dos de Osornio se dejaron. Ningún animal consiguió la vuelta al ruedo ni tampoco hubo ovación al mayoral al término del festejo. Y un servidor se pregunta: ¿qué más tiene que hacer un ganadero para salir a hombros? Ahí dejó la contracrónica de la cuarta de abono.
- Final de Copa y preferia: Sevilla se blinda para el supersábado con un doble dispositivo en la Cartuja y el Real
- Quién torea hoy en la Maestranza, martes 14 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión
- El Ayuntamiento de Sevilla reducirá a la mitad los recibos del IBI para el Hotel Alfonso XIII, Ochoa o Casa Vízcaíno por ser 'establecimientos emblemáticos
- Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026
- Matalascañas activa su nueva zona azul: esto pagarán los turistas por aparcar en primera línea de playa con previsión de 40.000 coches en verano
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 14 de abril de 2026
- Betis y Sevilla se unen por Manuel, el niño fallecido tras el accidente de Triana
- El alcalde de Sevilla advierte al Gobierno de Sánchez que ampliará la Feria sin permiso estatal y amenaza con ir a los tribunales