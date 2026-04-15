El pellizco de Aarón Palacio frente al binomio de Perera y Tallista: una corrida superclase de Santiago Domecq en la Maestranza

Tallista, Malalengua, Clérigo, Chistoso, Descosido y Cumbreño. Son los seis toros que ha lidiado Santiago Domecq en la Maestranza. Es de agradecido empezar la crónica por los nombres de las reses que han mantenido la emoción durante el quinto festejo de abono.

A pesar de la desigualdad en la hechuras, todos, excepto el quinto, mostraron la nobleza y la bravura que inunda la camada de San José del Valle. Tallista puso el listón muy alto derrochando clase en la muleta de Perera y Cumbreño cerró la tarde antológica con la faena de Palacio. Es el sueño de cualquier ganadero que lidia en el coso del baratillo. Y no es la primera vez que lo consigue.

El pellizco de Aaron Palacio

Eran las 20.30 horas de la tarde, mientras se escondía el sol entre las bóvedas de la Maestranza. Salió a por todas Aarón Palacio, el torero más joven de la terna, que debutaba como matador de toros en la Maestranza, tras las orejas de sus compañeros. Se le vieron las ganas por triunfar desde el inicio al sexto de la tarde con un recibo por verónicas con mucho pellizco.

Aaron Palacio cuaja al sexto de la tarde. / Lances de Futuro

Iba a ser la principal virtud de toda la faena al sexto de la tarde. Dejó los mejores derechazos de la corrida, toreando al ralentí y dejando el sello de “made in Zaragoza”. Y lo cierto es que parecía un torero nacido en Triana con el clasicismo y la torería que ha dejado prendado a los aficionados del Baratillo. Apoderado por El Tato y con menos de un año de alternativa, Palacio inició de rodillas por ayudados rematados con un natural excelente.

Eran las 20:40 horas de la tarde, cuando Aarón ralentizó las embestidas de Cumbreño. Se sucedieron las tandas por la diestra y por la izquierda. Lo mejor llegó al natural, más suelto de muñecas y toreando con el corazón para llegar al público de la Maestranza. Bordó el toreo y reventó al animal detrás de la cintura. No se puede torear más puro. El final fue torerísimo con bellas trincherillas y pases del desprecio. Fueron auténticos carteles de toros. Surgió un romance de Sevilla con Zaragoza. Un idilio de Palacio y la Maestranza. Ese mismo que se volvió a formar este miércoles tras triunfar como novillero en las pasadas temporadas. Lo mató de una buena estocada para cortar una oreja de peso que le servirá en este 2026.

En el anterior turno, tuvo otro buen toro del hierro de Santiago Domecq. Fue una faena desigual de Palacio al tercero de la tarde. Se acopló mejor por el pitón derecho con tandas llenas de frescura y buen concepto del zaragozano. Por el izquierdo le costó entenderse con él. Reponía más y mostró más complicaciones al torero. Falló con el descabello y perdió las opciones de triunfo.

El diestro Miguel Ángel Perera tras cortar una oreja durante el festejo de la Feria de Abril celebrado este miércoles en La Maestranza. / Jose Manuel Vidal / EFE

Perera y Tallista, gran faena de la tarde

La corrida comenzó por todo lo alto. No dio tiempo a relajarse cuando ya salió el primero toro de la tarde embistiendo al capote de Miguel Ángel Perera. Un animal de triunfo. Tallista debe ser uno de los candidatos a los toros de la feria. Bajo, buenas hechuras y castaño claro. Es el éxito que tiene cualquier ganadero en su crianza. Tuvo un comportamiento excelente desde que salió de chiqueros hasta el final.

El extremeño lo vio claro desde salida: unas despaciosas verónicas, templadas y rematadas con una excelente media. Su cuadrilla lo cuidó a la perfección para que llegara al tercio de muleta con emoción. Buena culpa de ello fue de Juan Melgar con el caballo con dos picotazos y Jesús Díez “Fini” que lo lidió con mucho mimo. Entre medias, hubo hueco para un quite de David Galván con verónicas con pellizco y unas tafalleras de Perera.

La Maestranza vibró con las excelentes embestidas por el albero dorado con un comienzo vibrante con la muleta de Perera: cambiado por la espalda y alternando con derechazos de rodillas templados. ¡Qué espectáculo ver a un toro galopar con tanta clase!

Bajo los sones del Maestro Tejera, Perera se inspiró para estar a la altura de este grandioso toro. No fue fácil. La superclase en la bravura y la nobleza enseña todas las costuras a los toreros. Pero, Perera, con sus más de 20 años de alternativa, supo darle las dosis necesarias. Le dio distancia, unos 20 metros entre serie y serie, para citar al toro con ese galope tan bello de Santi Domecq. Perera estuvo técnicamente perfecto y pecó de falta de pellizco. Hilvanó los muletazos con la mano diestra y lo llevó muy largo. Con la izquierda toreó en círculo y bajó un poco la calidad del animal. El extremeño le exigió mucho desde el principio. Volvió a la diestra y subió la faena con un excelente cambio de mano. Retumbaron los tendidos de la Maestranza. Después de 30 pases, el animal siguió embistiendo con la misma nobleza. Acabó Perera por cambios de mano sin la ayuda y el toro seguía haciendo el avión. Fue un lujo ver un animal así que se despidió entre la ovación de Sevilla. Oreja de peso para Perera que le pidieron las dos a pesar de caer baja la estocada. En fin, el público triunfalista…

Para redondear la tarde, Perera tuvo otro gran toro enfrente en el cuarto. Un animal que tuvo menos durabilidad que sus hermanos de camada, aunque mantuvo la misma nobleza y bravura hasta su muerte. Fueron dos tandas con la mano diestra en las que Perera se pudo gustar y sentir con el animal. A partir de ahí, el toro ya protestó y se empezó a aburrir. El extremeño intentó de todas las maneras ordenar las embestidas de uno en uno. No tuvo el mismo eco en el tendido. Ovación al toro y al torero por la tarde que dejó.

El empaque de David Galván

Regresaba David Galván a la Maestranza tras su buena actuación la pasada temporada. El gaditano ya dejó su carta de presentación con un precioso quite en el primero de la tarde con una despaciosa media. El segundo de la tarde fue de menos a más. A Malalengua le faltó ritmo en los primeros compases, pero fue desarrollando virtudes en la franela de Galván.

Las primeras tandas fueron a media altura y componiendo el cuerpo, esa virtud tan característica del torero de San Fernando. Mucho empaque y acompañamiento en el trazo del muletazo en los compases iniciales. Se dio cuenta Galván que había que torear más con los vuelos de la franela y con la cintura para llegar arriba. Así fue. Se acopló y bordó el toreo al natural, por momentos, con los vuelos de la pañosa. Fueron dos tandas llenas de torería, sabor y regusto, además de un natural con la figura erguida que la Maestranza paladeó.

David Galván, al natural en el segundo de la tarde. / Lances de Futuro

El único defecto de Galván en la faena fue colocarse en la pala del pitón en algunos momentos para hilvanar. Le faltó cruzarse más. Aún así, el gaditano llenó de aroma el coso del Baratillo en los remates finales alternando con trincherillas y pase de desprecio. Oreja de peso tras una estocada en todo el morillo.

En el quinto no tuvo la misma fortuna. Le costó más empujar en los chismes y le faltó recorrido al animal. Galván porfió la faena de todas las maneras sin llegar a coger vuelo.

Se acaba esta quinta de abono que no ha dejado indiferente a nadie. Los tres toreros puntuaron con sendas orejas y sonó la banda de Música en cinco faenas. Una tarde antológica para Santiago Domecq que se convierte en una de las candidatas al triunfo en la feria.