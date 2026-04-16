Gente de Zona visitará Andalucía este verano y avisa: "En mayo lanzaremos la 'canción del verano' junto a nuestro hermano Juan Magán"

Si hay algo que Gente de Zona sabe hacer (y muy bien) es convertir cualquier escenario en una fiesta. Después de años reventando pistas en todo el mundo, el dúo cubano aterriza por fin con una gira propia por España en 2026. Y ojo, que vienen con artillería pesada.

Más de quince años en la élite, seis Latin Grammy y doce Latin Billboard Awards consolidan a Alexander Delgado y Randy Malcom como referentes globales. Con himnos como “Bailando” o “La Gozadera”, no solo han marcado una época, sino que siguen liderándola.

Hablamos con ellos de éxito, de industria… y de por qué España (y especialmente Andalucía) serán el escenario de su gira este verano.

Para entender a Gente de Zona hay que empezar por el principio: la constancia. No hay épica sin disciplina, ni hit global sin horas detrás. “Aquí no hay secreto, hay trabajo. Mucho trabajo”, defienden. Randy, en su caso, acumula más de 30 años de carrera y junto a Alexander suman ya un cuarto de siglo desde que Gente de Zona naciera en Cuba, un contexto donde abrirse al mundo no era precisamente sencillo.

De ahí que el éxito no se mida solo en premios, sino en resistencia. “Venimos de un lugar donde internacionalizar la música era muy difícil. Cuando llegaron las oportunidades, las aprovechamos”, aseguran. Y en ese camino, dos claves que repiten como mantra: identidad propia y humildad. “Que la gente escuche una canción y sepa que eres tú. Y nunca creerte más de lo que eres, porque ahí es cuando te caes”, subrayan.

Alexander Delgado y Randy Malcom componentes de Gente de Zona. / El Correo

La industria, claro, ya no es la misma. Donde antes había cintas, radios y filtros, ahora hay algoritmos, plataformas y una avalancha diaria de lanzamientos. Ellos lo observan con cierta nostalgia, pero sin caer en el discurso fácil. “Nosotros no somos tiktokers”, dicen entre risas, “pero tampoco vivimos ajenos a lo que pasa”, aseguran. La adaptación, en su caso, no pasa por disfrazarse, sino por evolucionar sin perder su ADN. “Si intentas parecer lo que no eres, haces el ridículo”, afirman.

Reconocen que 'la nueva industria' tiene luces y sombras. Por un lado, una saturación evidente con cerca de "200.000 canciones al día”; por otro, una democratización impensable hace años. “Antes, si no tenías disquera, no sonabas. Hoy cualquiera puede hacerlo. Es un arma de doble filo, pero también una oportunidad brutal”, explican.

En medio de todo ese ruido, hay una certeza: la música en español vive uno de sus momentos más potentes. Y ellos lo han visto desde dentro. “Hoy vas a Estados Unidos y escuchas español en la radio, en la tele… en todos lados”, nos confiesan emocionados. Un cambio de paradigma que ha cambiado las reglas del juego: “Antes éramos nosotros los que queríamos aprender inglés. Ahora son los gringos los que quieren aprender español”, subrayan.

Y no lo dicen por decir, sino desde la experiencia de haber firmado algunos de los temas que marcaron ese punto de inflexión. "Bailando", "La Gozadera", y una lista de colaboraciones que los ha conectado con medio mapa musical. “Ya no hace falta cambiar de idioma para ser internacional y eso es un verdadero orgullo”, explican.

Han colaborado con artistas de la talla de Marc Anthony, Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Thalía, Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Gerardo Ortiz, Carlos Rivera o Deorro, entre muchos otros.

De gira por España este verano

Seis de las once fechas previstas para la gira serán en Andalucía. / El Correo

Y luego está España. Siempre ha estado ahí, pero ahora llega el momento de devolver ese cariño con una gira propia. “No es que hayamos tardado, es que ahora es cuando todo encaja”. El vínculo, aseguran, se hizo especialmente fuerte tras "Bailando", y desde entonces el público español no ha soltado su música. “Es uno de los países donde más se nos escucha desde hace años", asegura.

La gira arrancará el próximo 25 de junio en el Movistar Arena de Madrid y recorrerá algunas de las principales ciudades del país durante todo el verano, con paradas en Murcia, Granada, Sanxenxo, Tenerife, Barcelona o Valencia. Sin embargo, Andalucía tendrá un papel especialmente protagonista dentro del tour, con varias fechas clave en luegares como Úbeda, Algeciras, Conil de la Frontera o Marbella, donde esa conexión única con el público se vivirá con más intensidad que nunca.

"Cuando me retire de la música quiero venirme para Andalucía"

Andalucía ocupa un lugar aparte para el grupo. No es casualidad que concentre más de la mitad de las fechas del tour. “El público andaluz tiene mucho de cubano: alegría, energía, ganas de fiesta…”. La conexión es inmediata, casi natural. "Aquí los conciertos se viven de otra manera. Cantan todo, bailan todo, no se guardan nada”, explican emocionados.

“El público andaluz tiene mucho de los cubanos. Somos alegres, somos divertidos, somos gritones, nos encanta celebrar y alargar la fiesta hasta el final”. Una forma de vivir la música que, según cuentan, se siente también en los matices: “tenemos cosas parecidas incluso en la forma de hablar”, confiesan.

Esa conexión se ha ido construyendo con los años, concierto a concierto. “Tenemos muchos amigos en Andalucía que me siguen prácticamente cada vez que vengo a España. Los veo en cada ciudad, en cada show… y eso crea un vínculo muy fuerte”. Un público fiel, entregado, que convierte cada directo en algo más que un concierto.

Una sorpresa inesperada

Y si algo dejan claro es que esta gira no llega con las manos vacías. El pistoletazo de salida lo marcará “Se le pasa”, su nuevo tema, que verá la luz el próximo 23 de abril. Pero esto es solo el principio.

Antes de arrancar la gira, prometen un golpe aún mayor: “Isla Viva”, su nueva colaboración con Juan Magán, la que será sin duda la canción del verano. “Antes de empezar la gira va a haber un estreno bien grande que para nosotros es la canción del verano, con nuestro gran hermano Juan Magán”, confiesan a El Correo de Andalucía. Una apuesta pensada para que el público llegue con la lección bien aprendida, listos para bailarla de principio a fin y hacerla suya desde el primer acorde.

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Porque lo tienen claro: este verano no va solo de conciertos, va de himnos. De esos que se cantan a pleno pulmón, se bailan hasta abajo… y convierten cada noche en una fiesta de la que nadie quiere irse.