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Quién torea hoy en la Maestranza, jueves 16 de abril: horario, cartel y dónde ver a Morante por televisión

Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández protagonizan el sexto festejo de abono en la Maestranza

Consulta la guía completa de festejos con horarios, carteles y dónde ver por televisión en este enlace

El torero José Antonio Morante de la Puebla, el torero Roca Rey y el torero David de Miranda, durante la primera corrida del abono taurino en la Real Maestranza de Caballería. A 5 de abril de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Cada Domingo de Resurrección, la temporada taurina da comienzo en la emblemática plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. Este año, Morante, Roca Rey y David de Miranda inauguran la temporada 2026 con la corrida de toros de la ganadería de Garcígrande. 05 ABRIL 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 05/04/2026. José Antonio Morante de la Puebla;Roca Rey;David de Miranda;Joaquín Corchero

El torero José Antonio Morante de la Puebla, el torero Roca Rey y el torero David de Miranda, durante la primera corrida del abono taurino en la Real Maestranza de Caballería. A 5 de abril de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Cada Domingo de Resurrección, la temporada taurina da comienzo en la emblemática plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. Este año, Morante, Roca Rey y David de Miranda inauguran la temporada 2026 con la corrida de toros de la ganadería de Garcígrande. 05 ABRIL 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 05/04/2026. José Antonio Morante de la Puebla;Roca Rey;David de Miranda;Joaquín Corchero / Joaquín Corchero / Europa Press

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

La plaza de toros de la Maestranza celebra este jueves 16 de abril una nueva cita del abono sevillano con una corrida de Álvaro Núñez y un cartel de enorme atractivo para la afición. Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández harán el paseíllo en una tarde que une clasicismo, personalidad y renovación en uno de los festejos más esperados de este arranque de temporada.

Quién torea hoy en la Maestranza

Esta sexta corrida de abono es una de los carteles estrellas de la temporada en Sevilla. Morante de la Puebla regresa a Sevilla tras su triunfal reaparición el Domingo de Resurrección bajo la presencia del rey emérito. El cigarrero es uno de los grandes ejes del abono cons sus cuatro tardes, en las que colgó el "no hay billetes" en pocas horas. A su lado estará Juan Ortega, uno de los toreros más esperados por la afición maestrante por la pureza de su concepto y su especial vinculación con el público sevillano.

Completa el cartel Víctor Hernánde, uno de los nombres jóvenes de mayor proyección y torero revelación en la temporada de las Ventas. El madrileño, apoderado por Miguel Abellán, afronta una oportunidad de oro en un escaparate de lujo para pedir su sitio en los grandes carteles de las temporadas.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos previos a la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 18:00. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura y el reportero David Soria en el callejón.

Noticias relacionadas y más

Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.

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