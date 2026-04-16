"Woman Sevilla: el lujo de la primavera": la moda con sello andaluz que mira al mundo en Cajasol

Sevilla celebra su recién estrenada primavera este viernes 17 de abril en el Patio Principal de la Fundación Cajasol con la gala “Woman Sevilla: el lujo de la primavera”, un evento único que rinde homenaje al estilo, la tradición y el carácter de la capital andaluza en uno de los momentos de mayor proyección nacional e internacional.

Organizada por la Fundación Cajasol, la revista Woman Madame Figaro y El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica, la cita reúne a personalidades y representantes de la sociedad sevillana en una velada concebida como punto de encuentro entre moda, cultura y espectáculo.

Patio Principal de la Fundación Cajasol con la gala “Woman Sevilla: el lujo de la primavera”. / Cedida

La periodista y presentadora de Televisión Española Verónica Chumillas será la encargada de conducir una gala que arrancará con la inauguración oficial y la bienvenida institucional de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, dando paso a una noche pensada para disfrutar, compartir y poner en valor el talento y la creatividad vinculados a Sevilla.

Moda y talento andaluz

La moda ocupará un lugar central en el programa con un desfile cápsula que reunirá propuestas exclusivas de dos nombres propios del diseño nacional: Juana Martín y Roberto Diz. Sus creaciones ofrecerán una lectura contemporánea del sello andaluz, en sintonía con una ciudad que equilibra tradición y vanguardia en su proyección exterior.

En este contexto, la gala se integra en una estrategia más amplia de posicionamiento cultural, alineada con la visibilidad que Sevilla alcanza en estas fechas. La celebración no solo acompaña ese momento, sino que lo refuerza mediante una puesta en escena cuidada, donde cada elemento responde a una narrativa común: la de una ciudad que se proyecta al exterior sin renunciar a su identidad.

El evento incorporará además una pieza conmemorativa diseñada por la firma sevillana de complementos Ömi Touch, que será entregada como gesto simbólico de agradecimiento a los diseñadores.

Tras el acto principal, los asistentes podrán disfrutar de un cóctel acompañado por marcas colaboradoras como Rives y Croft Twist (González Byass), junto a Only YOU Hotels y el Centro Comercial Lagoh, que se suman a una noche pensada para disfrutar.

De este modo, “Woman Sevilla: el lujo de la primavera” se consolida como una propuesta coherente con el momento que vive la ciudad: una Sevilla que, en pleno foco nacional e internacional, reafirma su capacidad para generar espacios donde convergen cultura, estilo y talento andaluz.

La Fundación Cajasol vuelve a situarse, un año más, en la antesala de una de las grandes citas culturales y sociales de la ciudad con el lanzamiento de Preludio de Feria, un ciclo de actividades que, durante dos semanas, convierte su sede en Sevilla en un espacio de encuentro entre la tradición más arraigada y las miradas contemporáneas que la mantienen viva. Música, moda flamenca, tauromaquia, gastronomía, artesanía y actividades familiares conforman una programación diversa y transversal con vocación de convertirse en un referente previo a la Feria de Abril.