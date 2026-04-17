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Alberto Rodríguez y Manolo García, entre los galardonados en las Medallas de Honor SGAE en el Alcázar de Sevilla

La SGAE reconocerá a Manolo García, Cristina Hoyos, Alberto Rodríguez y Juan Ignacio Alonso con sus Medallas de Honor 2026, en una ceremonia que se celebrará el 11 de mayo en Sevilla

El realizador Alberto Rodriguez en la alfombra roja de la V Gala de los Premios Carmen al cine andaluz que se celebra este sábado en el Palacio de Congresos de Granada. EFE/ Pepe Torres

El realizador Alberto Rodriguez en la alfombra roja de la V Gala de los Premios Carmen al cine andaluz que se celebra este sábado en el Palacio de Congresos de Granada. EFE/ Pepe Torres / Pepe Torres / EFE

El Correo

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Sevilla

Manolo García, Cristina Hoyos, Alberto Rodríguez y Juan Ignacio Alonso son los galardonados a obtener sus Medallas de Honor Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 2026. El acto de entrega tendrá lugar el próximo lunes 11 de mayo en los Reales Alcázares de la ciudad de Sevilla. Además, los componentes de Los del Río, Antonio Romero y Rafael Ruiz serán nombrados Embajadores de Honor de SGAE. Por otro lado, Mari Luz González Peña, directora del Archivo de SGEA, ha sido reconocida por la entidad con la Medalla por Servicios.

La Junta Directiva de la SGAE ha reconocido a Manolo García, por ser un músico con "sello propio" y un "autor trascendental" en el panorama del pop de España. Alberto Rodríguez ha sido reconocido por su "impronta creativa" en la industria del cine español y "su mirada certera para mostrar la sociedad española a lo largo de su historia". Mientras, Cristina Hoyos, es galardonada por su trayectoria en el mundo del baile y la danza flamenca que la afianzan como un "pilar fundamental" en las artes escénicas iberoamericanas, tal y como ha subrayado Antonio Onetti, presidente de la SGAE, que ha honrado la trascendencia de los premiados y ha asegurado que los reconocimientos quieren "resaltar" su trayectoria. El editor Juan Ignacio Alonso obtendrá este reconocimiento por su compromiso con la defensa del derecho de autor y la difusión musical a lo largo de su carrera profesional.

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"Son parte fundamental de nuestra cultura y, por tanto, esencia de nuestra sociedad. Su trabajo y sus obras conforman nuestra idiosincrasia y nuestro patrimonio cultural. Queremos mostrarles nuestra gratitud y cariño por todo lo que han aportado y porque, día tras día, nos ayudan a crear un mundo más humano", ha añadido en un comunicado.

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