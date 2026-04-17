Juana Martín y Roberto Diz firman en Sevilla el prólogo más elegante de la Feria de Abril

Un patio con 500 años de historia ha sido testigo de infinitas vidas, aunque siempre hay una primera vez. A las puertas de la Feria de Abril, cuando Sevilla empieza a afinar su mejor versión, la ciudad encontró un prólogo a la altura de su liturgia estética: Juana Martín y Roberto Diz compartiendo escenario en Woman Sevilla: un lujo de la primavera.

La cita, impulsada por Woman Madame Figaro y El Correo de Andalucía, ambas publicaciones de Prensa Ibérica, y con el apoyo de la Fundación Cajasol, reunió en el centro de Sevilla a buena parte de esa sociedad que entiende que en esta ciudad la moda nunca es un mero adorno: es lenguaje, identidad y también celebración. Bajo la conducción de la periodista Verónica Chumillas, y con la complicidad de Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, y Patricia Álvarez-Palencia, coordinadora web de Woman, la velada confirmó que el lujo también habla con acento del sur.

Entre los invitados, nombres como Raquel Revuelta y su hija Claudia Ula, Manuel Lombo, Salustiano, Nicolás Montenegro, Ana Nievas, Sofía Solano o la pareja formada por Laura Gallego y Javier Esteban, director de Icónica Fest además de los periodistas Charo Padilla y Sergio Morante. Entre el público, había looks con pulso feriante, guiños al mantón, al negro rotundo, al pendiente joya, a los corales y a esa sofisticación luminosa que en Sevilla aparece cuando la primavera huele a albero. El mejor preludio de la Feria.

Fue el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, quien puso el acento en el talento de los dos diseñadores protagonistas de una de las citas más sugerentes de esta ya reconocible pre-feria. “Una noche así es un broche magnífico a nuestra cultura y a nuestra tradición”, subrayó.

El escenario estaba medido al detalle. Las sillas de enea suspendidas sobre el patio, las sedas de los mantones de Manila bordados, los claveles rojos y la buganvilla componían una escenografía de raíz flamenca.

El reencuentro de Juana Martín con sus inicios

En ese marco, seis modelos desfilaron entre el público al compás de una guitarra y de la voz de Samara Carrasco para acompañar los diseños de Juana Martín. Admirar de cerca sus piezas se vivió como lo que era: un privilegio. La cordobesa, primera diseñadora española en desfilar en el calendario oficial de la Alta Costura de París, regresaba además a un lugar cargado de simbolismo. “Estoy en la casa que me vio crecer en el mundo de la alta costura, cuando me llamaron para venir, no lo dudé”, dijo sobre la Fundación Cajasol ante las cámaras de este medio.

Su propuesta fue un pequeño homenaje a su trayectoria: seis obras elegidas entre colecciones que han marcado su vida profesional. Hubo volúmenes, volantes, movimiento, sobriedad y ese brillo preciso que forma parte de su sello. “Hemos querido hacer una pequeña retrospectiva escogiendo seis diseños de colecciones que han marcado mi carrera”, explicó la que fue Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes hace solo dos años.

El broche a su intervención llegó con uno de esos momentos que solo concede el directo. Por bulerías, con el flamenco de Samara y el arte natural de la diseñadora, Martín se despidió con un guiño inequívocamente feriante: una pataíta que desarmó al público.

Roberto Diz y su sello 'Old Hollywood'

Tras los aplausos y el desparpajo de Chumillas, llegó el turno de Roberto Diz. Hacía más de una década que sus diseños no se presentaban en Sevilla y el diseñador se mostró tan nervioso como agradecido. "Volver a Sevilla en esta época es un honor, porque no hay una mujer en España que se vista mejor que la sevillana", afirmó, con una admiración sincera hacia una cultura que, siendo él gallego, lo conquistó desde sus primeros pasos en 2002.

La suya fue una propuesta construida desde el volumen, la arquitectura, el glamour y un inequívoco aroma a ‘Old Hollywood’. Acompañadas por música electrónica, las siluetas de las modelos transformaron el patio, por un momento, en una alfombra roja con acento andaluz.

Noticias relacionadas

Y así, la complicidad que une desde hace tiempo a los protagonistas de la noche -y que se dejó ver también cuando recibieron la pieza conmemorativa de Ömi Touch- terminó de elevar una cita que aspira a consolidarse como una nueva tradición en las vísperas de la Feria.