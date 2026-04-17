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Lola Índigo rueda en la Casa-Museo de Federico García Lorca en Valderrubio su videoclip más literario

La cantante Lola Índigo ha elegido la Casa-Museo de García Lorca para grabar su videoclip, con referencias a la obra 'La Casa de Bernarda Alba' y la participación de la actriz Mina El Hammani.

Vídeo | La Casa de Bernarda Alba inspira el nuevo videoclip de Lola Índigo en Granada

Vídeo | La Casa de Bernarda Alba inspira el nuevo videoclip de Lola Índigo en Granada

El Correo

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Sevilla

La Casa-Museo de Federico García Lorca en Valderrubio se convierte en protagonista cultural al acoger el rodaje del nuevo videoclip de Lola Índigo, Tus iniciales, un lanzamiento que fusiona música actual con el legado del célebre poeta.

La cantante ha escogido grabar entre estas paredes donde la familia García Lorca pasó gran parte de su vida, especialmente los veranos en la Vega de Granada, que inspiraron profundamente las obras del poeta y dramaturgo.

El videoclip ha sido producido por Santa Mónica Films, con la participación especial de la actriz Mina El Hammani. En el nuevo tema de Lola Índigo pueden apreciarse precisamente guiños y referencias a obras como La Casa de Bernarda Alba (1936), basada en una familia y vivienda real ubicada en Valderrubio.

Referencias a La Casa de Bernarda Alba

El vestido verde de Mina (Adela), la escena bordando el ajuar, una 'Granada de amargura', una sombra y una silueta con sombrero como referencia a Pepe el Romano, son algunas referencias.

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Este trabajo, dirigido por Nico Bonet y Raúl Béjar, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Valderrubio, que ha cedido a la productora las instalaciones de la Casa-Museo Federico García Lorca para realizar la grabación durante el fin de semana del 11 de abril.

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