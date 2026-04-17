Por qué Morante no salió a hombros por la Puerta del Príncipe de la Maestranza: este es el motivo real

Día uno después de la tarde de Morante. Aún queda la resaca de la emoción por la faena vivida en el coso del Baratillo. Morante de la Puebla firmó en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla una faena completa desde el capote, improvisando con las banderillas y toreando a placer con la muleta. Sin embargo, el desenlace no estuvo a la altura de la obra y no pudo salir por la puerta del Príncipe.

Al final del festejo, un grupo de centenares de jóvenes intentaron sacar al cigarrero por la ansiada puerta sin éxito. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el motivo principal “fue estrictamente reglamentario”, aclaran fuentes de la Maestranza. Pese a la sublime actuación, Morante no logró cortar ninguna oreja al fallar con los aceros, un aspecto decisivo en la concesión de trofeos. Según la normativa vigente, para abrir la Puerta del Príncipe es imprescindible cortar al menos tres orejas —o, en su defecto, dos orejas y un rabo—, algo que no se produjo.

El torero Morante de la Puebla ante uno de sus lotes. / Eduardo Briones - E.P.

Momentos de tensión con la Policía

Al término del festejo, la situación derivó en momentos de tensión entre los jóvenes aficionados que quisieron a sacar a su ídolo a gritos de “José Antonio, Morante de la Puebla”. Lo intentaron de todas las maneras sin éxito ninguno. A la fuerza, empujando y pasando por alto el reglamento. Algo que ya ocurrió en otras ocasiones con Manzanares padre (2006) y Espartaco (2015) cuando se retiraron en la Maestranza y tuvieron ese privilegio. Precisamente, Morante llevó a hombros al torero alicantino ese día.

En el caso de este jueves de preferia, la Policía Nacional Intervino y se opuso a la salida, ya que el reglamento no lo amparaba. Según detallan a El Correo de Andalucía, la presidenta del festejo no tenía autoridad para permitir una excepción de este tipo. La decisión correspondía únicamente al equipo gubernativo, dependiente de Gobernación, que se limitó a aplicar la normativa sin margen para interpretaciones. De hecho, tanto el equipo veterinario como la propia presidencia optaron por retirarse ante la imposibilidad de reconducir la situación mientras continuaba la presión en el ruedo.

Finalmente, la intervención de la Policía puso fin al intento de salida de Morante por la Puerta del Principe, tras más de diez minutos, y se lo llevaron a hombros por la Puerta de Cuadrillas. Una imagen que ensució la tarde histórica vivida este pasado jueves tras presenciar una de las obras más brillantes del torero sevillano.