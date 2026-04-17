Toros
Quién torea hoy en la Maestranza, viernes 17 de abril: horario, cartel y dónde ver a Roca Rey por televisión
Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado protagonizan el séptimo festejo de abono en la Maestranza
Consulta la guía completa de festejos con horarios, carteles y dónde ver por televisión en este enlace
La plaza de toros de la Maestranza afronta este viernes 17 de abril una de las citas más destacadas de la preferia sevillana. El cartel reúne a tres nombres de máximo tirón, Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado, que lidiarán un encierro de Domingo Hernández en una tarde que ha despertado una enorme expectación entre los aficionados y ya no quedan entradas disponibles.
Quién torea hoy en la Maestranza
La corrida de este viernes en Sevilla contará con toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado, en una combinación de figuras que apunta a ser una de las grandes citas del ciclo.
Roca Rey vuelve a presentarse como el gran reclamo del cartel tras su actuación el pasado Domingo de Resurrección en la que cortó una oreja. El tirón del diestro peruano ha provocado que las entradas se agotaran a los pocos días, una muestra más de la dimensión que mantiene como gran figura del toreo y del enorme seguimiento que genera en cada una de sus comparecencias.
Junto a él estará Alejandro Talavante, uno de los nombres más veteranos y consolidados del escalafón, que viene de haberse coronado como ganadero hace unos días en la excelente novillada que lidió. El extremeño buscará estar al mismo nivel que como ganadero.
Cierra el cartel Pablo Aguado que debutará en Sevilla esta temporada. Una buena oportunidad para disfrutar de su concepto clásico y su tauromaquia de corte artístico que tanto gusta en el coso del Baratillo.
A qué hora son los toros en Sevilla
El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos previos a la Feria de Abril.
Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza
La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 18:00. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura y el reportero David Soria en el callejón.
Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.
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