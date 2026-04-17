El teatro para toda la familia de 'El Bosque de Coco' triunfa en unos Premios Lorca muy repartidos entre las artes escénicas de Andalucía

El bosque de Coco, de La Buena Compañía, se ha hecho con cuatro Premios Lorca en la duodécima edición de los galardones de las Artes Escénicas de Andalucía. Mejor espectáculo para la infancia y familiar (ex aequo), mejor escenografía (Chema Caballero), iluminación (Aitor Palomo y Chema Caballero) y labor de producción (Chema Caballero y Ángela Bodega) consolidan a esta propuesta como la más reconocida de la edición.

Le siguen En una clara noche de luna, de Lucía Vázquez, y Los bailes robados, de la compañía de David Coria, con tres galardones cada una. La primera ha obtenido los premios a mejor espectáculo de danza, mejor autoría música (Miguel Marín) y mejor intérprete femenina de danza para la propia Lucía Vázquez. Por su parte, Los bailes robados ha sido distinguido como mejor espectáculo flamenco, mejor coreografía y mejor intérprete masculino de danza flamenco para David Coria.

Dysphoria, de Histrión Teatro, ha sido reconocida como mejor espectáculo de teatro (gran formato), además de otorgar a Gema Matarranz el premio a la mejor intérprete femenina. El galardón al mejor espectáculo de teatro de pequeño y medio formato ha recaído en Fetén (opereta flamenca para dos máscaras y una guitarra), de Un Proyecto Corriente.

El Teatro Central ha acogido esta duodécima edición de los Premios Lorca, que ha contado con el respaldo de la Consejería de Cultura y Deporte y la Fundación SGAE. La gala ha estado conducida por Fran Contreras y Juanma Rodríguez, integrantes de Sevilla Impro Club, que han aportado dinamismo y humor a una ceremonia que ha reunido a lo más destacado del sector.

La gala, con la impecable y cuidada dirección técnica de Emilio Goyanes (de la compañía Laviebel) y la producción y coordinación de Llanos Díaz y Javier Paisano, comenzó con la elegante y bellísima actuación de Rosario Solano y Pepepérez Cuentacuentos, que dieron la bienvenida al público con una emotiva interpretación musical. Le siguió el tradicional discurso del presidente de la Academia, Alfonso Zurro, quien reivindicó la necesidad de "contar historias" en un momento histórico marcado por los conflictos bélicos. En su intervención evocó referencias como Las troyanas, de Eurípides; el Esperando a Godot dirigido por Susan Sontag en la sitiada Sarajevo; o Las mil y una noches, donde la narración se convierte en herramienta de resistencia frente a la barbarie.

El resto de premios ha estado muy repartido. Color, de Animasur, ha obtenido el galardón al mejor espectáculo de calle, mientras que Empaque, de Chicharrón Circo Flamenco, ha sido reconocido como mejor espectáculo de circo. En la categoría de espectáculos para la infancia y familiar, el premio ha sido ex aequo para ¡Soy salvaje!, de La Maquiné, y El bosque de Coco, de La Buena Compañía.

Lucía La Piñona, premio a la mejor intérprete femenina de danza flamenco

La Academia ha entregado los Premios Lorca de Honor a Camen de Giles y Juan Ruesga, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias y su contribución al desarrollo de las artes escénicas en Andalucía.

Juan Carlos Rubio ha sido premiado por la mejor autoría teatral por Música para Hitler, mientras que Alfonso Zurro ha recibido el galardón a la mejor adaptación o versión teatral por Macbeth. La mejor dirección ha sido para Sario Téllez y Ricardo Iniesta por El rey se muere.

En interpretación masculina, el premio ha sido compartido por Javier Viana (De lentejas y garbanzos) y Manu Sánchez (Entregamos). En danza, Fernando Hurtado ha sido distinguido como mejor intérprete masculino por El hilo del olvido, mientras que Lucía Álvarez La Piñona ha recibido el premio a la mejor intérprete femenina de danza flamenco.

En los apartados de creación escénica, Gloria Trenado/Nantú han sido reconocidas por el vestuario de Macbeth. Chema Caballero, una de las figuras destacadas de la edición, ha obtenido los premios a la escenografía, iluminación y labor de producción por El bosque de Coco, junto a Aitor Palomo y Ángela Bodega en estas últimas categorías.

El premio a los audiovisuales sobre artes escénicas en Andalucía ha recaído en el documental Sembrando sueños, de Alfonso Sánchez. Esther Monleón ha sido distinguida en la categoría de programación y gestión cultural, mientras que la plataforma La Zentralita y el podcast Drama o qué han reci bido el premio a la difusión de las artes escénicas en Andalucía.