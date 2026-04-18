Una espada traicionera deja sin triunfo a la pureza de Borja Jiménez frente a Bolsilillo en Sevilla

Tarde de gran expectación en los alrededores del Paseo de Colón. Se palpaba en el ambiente las ganas de ver el interesante mano a mano entre Manuel Escribano y Borja Jiménez ante la divisa de Victorino Martín. Un hierro torista que siempre deja el peligro en el ruedo y lleva la emoción a los tendidos. Enfrente estaban dos toreros sevillanos con importantes triunfos a sus espaldas con la ganadería. El público les ovacionó al finalizar el paseíllo.

El mano a mano no tuvo mucha competencia. Ningún quite a ninguno de los toros que presentó Victorino. Por cierto, muy dispares en la presentación con algunos toros protestados por la mayoría.

Borja Jiménez perdió el triunfo con la espada

Fue el torero de Espartinas, Borja Jiménez, quien se llevó la parte artística de la interesante corrida de Victorino Martín. Las dos faenas de triunfo las pinchó con los aceros. Un torero que quiere ser figura debe mejorar en ese aspecto. Son varios triunfos perdidos en su carrera.

Fue al cuarto de la tarde de nombre Bolsilillo, hijo de Cobradiezmos indultado en el 2016, la mejor faena del encierro. Lo vio claro desde salida que era el toro del festejo con un buen recibo capotero. Con la muleta se puso pronto y en la mano. No quiso que se le escapara la oportunidad. Cogió la mano izquierda y le enjaretó cuatro naturales con la figura erguida. La sonrisa en el desplante ya hizo presagiar la gran faena que iba a realizar el de Espartinas. La obra se basó en la mano izquierda con un excelente toreo al natural. Largos, hondos y profundos. Rugió la plaza cuando Bolsilillo caminaba en la muleta. ¡Qué clase tuvieron las embestidas!

Un pupilo de Cobradiezmos recordaba aquella mítica imagen de oler la muleta por momentos. Jiménez seguía a lo suyo: toreaba a placer cada vez más ajustado arrastrando la muleta hasta donde llegaba la cintura. Lo intentó por la derecha y no tuvo el mismo eco. Volvió a la zurda para terminar la faena por lo alto. Puso el coso del Baratillo en pie con una última tanda llena de un toreo puro y por momentos con pellizco. Sin toques y sin artificios, solo con el vuelecito de su muleta. Fue una faena de dos orejas merecidas sino hubiera pinchado.

En su primero no tuvo la misma fortuna con Midanito. No fue un toro fácil y que mantuvo mucha movilidad. Fue una faena de menos a más que Jiménez le costó acoplarse. Hubo derechazos sueltos y un pase del desprecio con emoción. Lo mejor llegó a partir de la tercera tanda cuando Jiménez se echó la muleta a la zurda. Ahí, con pies asentados, buscó la colocación y ese tiempecito para arrastrar la pañosa con un leve toque. El animal respondió y humilló dejando buenas embestidas al ralentí que el de Espartinas disfrutó. Fueron naturales llenos de profundidad y que la Maestranza paladeó. Se iba acabando la faena y Midanito cogía la muleta con un temple exquisito. El presidente no quiso otorgar la oreja a pesar de la petición mayoritaria. Los criterios cambian de un día a otro…

Eran las 21.00 cuando Iván García le sopló dos pares de banderillas al último de la tarde. Brindó Jiménez al público desde los medios. Lleno de confianza tras su actuación anterior, se puso rápido a torear al natural. Citó sin toques aprovechando la inercia del animal, algo justo de fuerza. El temple fue la principal virtud de la faena que consiguió aguantar en pie al morlaco. Y mucho mérito tuvo.

La disposición de Escribano

Buena actitud de Manuel Escribano ante su lote durante toda la tarde. No perdonó ni un tercio de banderillas y se fue a portagayola en dos ocasiones. Con la muleta fue más intermitente en sus faenas.

Manuel Escribano, de azul marino y oro con un bordado bellísimo de la Giralda, realizó lo más destacado de su actuación al primero de la tarde de nombre Placentino. Toro complicado de salida y embistió siempre con la cara alta a la muleta de Escribano. Le costó confiarse al de Gerena. Escribano se empeñó en las primeras tandas por ese pitón sin acierto ante la brusquedad de la embestida. Luego lo intentó por la zurda, dándole tiempo entre pase y pase, y consiguió lo más destacado de la faena. Fueron seis naturales arrastrando el vuelo de la muleta que levantó los primeros aplausos de la tarde. Y los sones musicales también. Todo lo quiso suave y por el pitón izquierdo. La sensación en el ambiente fue que se acopló tarde. Escribano aprovechó otra tanda por la zurda antes de ir a por la espada. Ovación al toro y torero.

Ficha del festejo Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Octavo festejo de abono. Plaza llena. Toros de Victorino Martín para: Manuel Escribano, ovación , silencio y silencio.

Borja Jiménez, vuelta al ruedo, vuelta al ruedo y silencio.

En su segundo se fue a portagayola para recibir a Dirimiente. Se hincó allí de rodillas para esquivar al animal. Ya con los pies en la tierra, dejó un buen recibo de verónicas aprovechando la inercia del animal. Puso los palos con eficacia a este toro marca de la casa de Victorino. Muy humillador en los tercios. Sobresalió el par al quiebro en las tablas. Brindó a su compañero de terna para iniciar por doblones desde el tercio. Escribano se estiró con un cambio de mano y un pase de pecho consiguiendo los mejores momentos de la faena. A partir de ahí, el toro cambió y no embistió con la misma calidad que en el inicio. El de Gerena lo intentó por ambos pitones sin conseguir levantar la faena. Repuso mucho sobre las zapatillas y le faltó esa repetición para poder llegar arriba. Además, tampoco apostó el torero.

No tuvo opción con el quinto. Un toro mal presentado con aires de novillo y con falta de remate que fue protestado por la mayoría.