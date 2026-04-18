Toros
Quién torea hoy en Sevilla, sábado 18 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión
Manuel Escribano y Borja Jiménez protagonizan la corrida de este sábado de preferia en la Maestranza
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La plaza de toros de la Maestranza vive este sábado 18 de abril uno de los carteles más esperados por la afición más torista. Manuel Escribano y Borja Jiménez protagonizan un mano a mano de máxima exigencia ante toros de Victorino Martín, en una de las citas con mayor personalidad a las puertas de la Feria de Abril.
Quién torea hoy en la Maestranza
La corrida de este sábado en Sevilla anuncia un mano a mano entre Manuel Escribano y Borja Jiménez, que lidiarán reses de Victorino Martín en una tarde que viene siendo habitual cada sábado de preferia.
Manuel Escribano comparece en una plaza que conoce a la perfección y en la que ha firmado algunos de los capítulos más recordados de su carrera. Desde el indulto de Cobradiezmos hasta faenas épicas como la de 2024, el diestro de Gerena ha construido una trayectoria muy ligada a Sevilla y al hierro de Victorino Martín, al que entiende como pocos.
Frente a él estará Borja Jiménez, uno de los nombres más sólidos del escalafón actual y un torero que llega dispuesto a refrendar su momento en una corrida de máxima responsabilidad. Su experiencia con esta ganadería, además, está avalada por tardes históricas en plazas como Madrid, Bilbao y la propia Maestranza.
A qué hora son los toros en Sevilla
El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos previos a la Feria de Abril.
Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza
La corrida podrá seguirse en directo a través de Canal Sur TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:45. La narración y los comentarios correrán a cargo de Enrique Romero, que contará en los comentarios con la colaboración del maestro Ruiz Miguel y Ana María Romero, en el callejón, con las entrevistas de Noelia López.
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