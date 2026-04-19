Gregorio Aranda, la ganadería de Dos Hermanas con una de las mayores colecciones de coches de caballos de Europa: "Entrar en la Maestranza pone los pelos de punta"

A escasos kilómetros de Dos Hermanas, la ganadería Gregorio Aranda mantiene intacta la ilusión por el mundo de los caballos y los carruajes. Es la Hacienda San Miguel de Montelirio el mejor escaparate para una afición que viene de abuelos a nietos desde que la familia Aranda la adquiriera en 1985. Allí, bajo el emblemático enclave se mezclan sus dos pasiones: la crianza de caballos PRE y los carruajes.

Se palpa en el ambiente los nervios previos a una cita de gran calado como la exhibición de enganches de la Maestranza, una fecha señalada en el mundo del caballo. Gregorio Aranda siente el peso de la exigencia para seguir superándose cada edición. Él es juez internacional y quiere que todo salga a la perfección en el coso del Baratillo. Para este domingo, Gregorio se ha decantado por dos nuevos carruajes, entre los 190 coches de caballos que tienen en su haber, siendo una de las mayores colecciones de Europa y del mundo.

Y es que Gregorio se acuerda a la perfección de la historia de cada uno de ellos bajo la atenta mirada de su hijo Goyo. Coches de la época de Napoléon, de la Guerra Mundial, de la Guerra Civil, del siglo XIX, de la Casa Real, de Nueva York o de París. Es un privilegio para El Correo de Andalucía observar tanta historia y tanto patrimonio inmerso entre los carruajes. Es toda una vida dedicada a los caballos y muestra una gran ilusión cuando se le nombra la Maestranza.

Pregunta: ¿Cómo van esos nervios para este domingo?

Respuesta: Es una cita muy importante. Siempre que se sale en coche de caballo, para exhibición o para concurso, es un escaparate. Al final, lo que queremos es mostrar lo mejor que tenemos de la mejor forma posible.

Pregunta: ¿Qué va a ver el público de especial en esta exhibición?

Respuesta: Para mí, la prueba más bonita del año, entrar en el coso sevillano, es una cosa que, la verdad, se te ponen los pelos de punta y el coche de caballo, ni te cuento. Yo recomiendo, como conductor, como auriga, como cochero, es espectacular. Como pasajero, me imagino que será exactamente igual.

Pregunta: ¿Qué sientes cuándo ves el albero sevillano, la gente aplaudiendo…?

Respuesta: Es muy emotivo. Es un día señalado en el año. Estamos deseando, cuando terminamos, tenemos después la resaca de una semana de estrés de trabajo, pero después de la semana empezamos a preparar el carruaje del año siguiente.

Pregunta: ¿Notas mayor interés del público a este tipo de citas del mundo del caballo en Sevilla?

Respuesta: Yo creo que en general es la cultura. Es algo que cada vez lo vemos en más sitios, en más teatros, hay más espectáculos... tenemos una cosa importantísima, que es la forma de ser del andaluz, del sevillano. Nosotros hemos viajado con la bandera de Andalucía por todos los países del mundo con nuestros caballos y nuestros enganches.

"Nosotros hemos viajado con la bandera de Andalucía por todos los países del mundo con nuestros caballos y nuestros enganches"

Pregunta: ¿Cómo empezáis en el mundo del caballo y en la ganadería?

Respuesta: En casa ha habido caballos siempre, desde chicos, para divertirte, para echar el fin de semana a los ponis. Y, bueno, al final empezamos a comprar yeguas. Nosotros empezamos con tres o cuatro yeguas de origen cartujano. Empezamos a ver que nos hacía falta mejorar la línea y empezamos a buscar sementales. Cubrimos con caballos de Urquijo y de Guardiola. Después compramos una finca donde estamos ahora mismo, en San Miguel del Montelirio, y había un coche de caballos antiguo...

Pregunta: ¿Y ahí empezó todo?

Respuesta: La equitación es individual. En el coche de caballos eso no ocurre. Yo engancho y siempre llevo uno de mis cuatro hijos al lado, se van aficionando, pueden coger las riendas y tú ir al lado enseñándolo. Entonces, al final, nos dimos cuenta de que el coche de caballos unía mucho más a la familia.

Pregunta: ¿Cómo pasasteis a tener una de las mejores colecciones de Europa?

Respuesta: Nos fuimos formando y, gracias a un amigo de la familia, Rafael Labrador Escolunga, nos abrió las puertas de este mundo. Nos dijo que si había que entrar, había que entrar por la puerta grande. Y así empezamos a buscar coches de calidad por el mundo, restaurarlos y usarlos en eventos, ferias y exhibiciones.

Pregunta: Tenéis más de 190 carruajes. ¿Cuáles son las joyas de la corona?

Respuesta: Yo le tengo mucho cariño a un coche que se llama Coas Coupé, fabricado por César Sala en Milán, finales del XIX o principios del XX. Lo compramos en Roma sin saber lo que era, y con el tiempo vimos que era una pieza única en el mundo. Está expuesto en el Real Alcázar de Sevilla. Es un coche muy premiado por Europa.

Gregorio Aranda / Marina Casanova

Pregunta: Usted conoce las historias de todos los carruajes. ¿Cuál le llamó la atención?

Respuesta: Hay uno que es un Coas, que sacamos el año pasado en el Campeonato de España. Cuando entró en el proceso de restauración aparecieron unas letras: John Kershaw, Hitchin, London. Nos fuimos a buscar documentación y vimos que era un coche utilizado para transporte de personas en Hitchin en Inglaterra. Eso es muy difícil de encontrar y es muy bonito conocer la historia real del coche.

Pregunta: ¿Se ha interesado alguna persona conocida en vuestros carruajes?

Respuesta: No solemos alquilar, pero sí hemos cedido. Rocío Peralta se casó con un coche de la casa. Morante de la Puebla utilizó uno en su boda y también en una corrida de Prieto de la Cal en El Puerto. Tenemos un coche muy especial, La Manola, que fue de Juan Belmonte y es un regalo de la familia Peralta.

Tenemos un coche muy especial, La Manola, que fue de Juan Belmonte y es un regalo de la familia Peralta.

Pregunta: ¿Cómo es el proceso de selección del caballo PRE en vuestra ganadería?

Respuesta: Criamos caballos de pura raza española con línea propia. En todas las exhibiciones sacamos nuestros caballos, principalmente castaños y tordos. Usamos caballos tanto para montura como para enganche. Tenemos potros repartidos por todo el mundo. Nuestra ganadería está en un buen momento.

Pregunta: ¿Qué siente cuando un caballo suyo recibe un premio?

Respuesta: Se te pasa todo por la mente, las madres son yeguas que han nacido aquí, las abuelas, todas han nacido en la casa. Entonces, te trae primero mucha satisfacción de saber que hay un caballo español representando a la casa en algún sitio del mundo, que para nosotros nos llena de muchísimo orgullo.

Pregunta: Sobre su candidatura a ANCE, ¿cómo afronta este reto?

Respuesta: Con muchísima ilusión y responsabilidad. Es una tarea muy dura porque es una institución que representa a todos los ganaderos de todo el mundo, de la pura raza española. Tenemos las elecciones en junio y ahora mismo lo que estamos haciendo es enseñar nuestro proyecto, que se trata de cambiar ciertas cosas que creemos que pueden beneficiar a la pura raza española.

Pregunta: ¿Qué cambios necesita el sector del PRE?

Respuesta: Es un proyecto que tiene muchísimos puntos que beneficiarían al criador, pero sobre todo la promoción de la pura raza española, intentar darlo a conocer a todo el mundo. Al final, intentar que el ganadero se sienta respaldado por la asociación, darle claridad a los concursos morfológicos, formar a los jueces, las subvenciones o buscar ayudas.

Es un proyecto que beneficiará a todos los ganaderos, no solo a un sector.

Pregunta: ¿Alguna petición que haría?

Respuesta: Hay una cosa que yo no entiendo en particular. Han venido subvenciones para todo el sector agrícola, para muchas especies y no han tenido en cuenta al caballo en general.

Pregunta: ¿Cómo ve la campaña de cara a las elecciones?

Respuesta: Sorprendentemente, porque soy un candidato que opta a la presidencia desde fuera, me encuentro muy respaldado por el sector en general ganadero. Yo lo que deseo es que sea una campaña limpia, que se desarrolle con todos los medios posibles para que aquí sea transparente porque parto desde las ganas y desde la ilusión de poder ser presidente de ANCE y representar a todos los ganaderos, no solo a un sector.

Pregunta: ¿Qué le sigue emocionando del mundo del caballo?

Respuesta: El que no lo conozca, que lo pruebe, porque engancha muchísimo. En España, que tenemos una gran cultura del caballo, había que ser hincapié en formar a la juventud porque al final esto es un legado que alguien lo tiene que rematar.

Pregunta: Si tuviera que resumir su vida en un titular…

Respuesta: Familia, caballo, carruaje… todo viene unido. Sin la familia esto no tendría sentido.