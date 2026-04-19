Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 19 de abril: horario, cartel y dónde ver la corrida de rejones por televisión

La plaza de toros de la Maestranza celebra este domingo 19 de abril la novena de abono, una jornada reservada al rejoneo dentro del ciclo sevillano. El cartel reúne a tres grandes nombres del escalafón a caballo, Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, que se medirán a toros de El Capea, Carmen Lorenzo y San Pelayo.

Quién torea hoy en la Maestranza

Tres nombres destacados del rejoneo protagonizarán la única cita de rejoneo incluida en el abono de la Real Maestranza. La cita aparece además como una de las jornadas dedicada al mundo del caballo, con la exhibición de enganches a las 12.00 horas. y la celebración del festejo taurino por la tarde.

Abrirá el cartel Andy Cartagena, uno de los rejoneadores más consagrados en el escalafón. Cuenta en su haber con grandes faenas en la Maestranza con su concepto purista y acompañado de esa variedad en su doma a través de piruetas, batidas y quiebros ajustados.

En segundo lugar actuará Lea Vicens. La rejoneadora francesa mostrará su concepto clásico, elegante y una técnica muy depurada en sus caballos. Cierra el cartel Guillermo Hermoso de Mendoza. El joven rejoneador ha conectado de lleno con el público maestrante y ya ha salido en tres ocasiones por la Puerta del Príncipe. Sigue el legado de su padre con el mismo concepto y añade más frescura con los tendidos.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos previos a la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida de rejones no podrá seguirse por televisión. Será la única cita del abono sevillano que no contará con retransmisión televisiva.