Tarde de gloria de Borja Jiménez en una corrida marcada por la cogida de Morante en Sevilla

Tarde no apta para cardíacos esta tarde en la Maestranza. La corrida tenía el cartel de "no hay billetes" y de máxima expectación por la actuación histórica de Morante el pasado jueves. A su lado estaban dos toreros jóvenes Tomás Rufo y Borja Jiménez con ganas de triunfo, ante los toros de García Jiménez que ofrecieron opciones de triunfo, en especial al de Espartinas que perdió la oportunidad de catapultar su carrera tras cuajar una grandiosa tarde sin espada.

Y de la gloria a las tinieblas. Morante, dios del toreo, cayó herido y tuvo que ser intervenido en la enfermería de la plaza. Fue el cuarto toro de la tarde de nombre Clandestino de 512 kilos. El animal salió sueltecito de salida y en una de esas surgió la tragedia. El morlaco se le venció directamente al muslo, hiriendo al sevillano en el glúteo. Desde su regreso, venía jugando con el destino esquivando cornadas y hoy llegó el día, por desgracia…

Sublime faena de Morante

Antes en su primero, dejó patente las ganas de salir por la Puerta del Príncipe y se le notó desde el paseíllo. Tremenda fue la ovación que recibió el de la Puebla. Vino muy predispuesto a su única tarde en la semana de Feria. Recibió a Pelifino con una gran variedad de suertes con el capote. Le gustó la nobleza y el galope del animal. Bellas fueron las chicuelinas de salidas, prácticamente sin sacar los brazos en un palmo de terreno. Los dos quites fueron un auténtico recital. Templadas verónicas y gaoneras con sabor añejo, recordando a la faena del rabo de 2023. ¡Volvía la inspiración del genio!

El toro fue muy noble y tuvo muy buena armonía en las embestidas. Le faltó un poco más de recorrido en el tramo final de la muleta. Morante lo toreó sublime recordando a todas las tauromaquias. Un cartucho del pescado para comenzar la faena, alternó molinetes, pase de las flores y trincherazos de otros tiempos. Morante no se alivió en ningún momento. Buscó la hondura y la profundidad toreando muy encajado con zurda. Fueron excelsos una tanda de derechazos que hizo sonar el pasodoble Curro Romero. Con sabor a Romero, el genio de la Puebla anduvo por la plaza con una torería a la altura de su maestría. Siguiendo el mandamiento de Belmonte, "para torear bien hay que olvidarse del cuerpo", el genio de la Puebla continuó con la izquierda. Le costó un poco más al animal por ese pitón. Bellísimo fue el final de faena por naturales a pies juntos. La estocada fue la mejor rúbrica al noble toro de García Jiménez. Cortó una oreja y vuelta al ruedo despacito, con mucho temple, saboreando el clamor del público.

El triunfo de Borja Jiménez

Borja Jiménez es otro de los nombres propios de la Feria tras su actuación con los Victorino truncada por la espada. Su paso por esta tarde dejó excelentes sensaciones por el momento que atraviesa, aunque sigue sin verlo claro con la espada.

Ya lo demostró en el quite a Morante de la Puebla por chicuelinas. En el toro que le tocó en suerte, Almendrito, colorado y chorreado de 535 kilos pudo realizar el toreo a placer. Fue un toro noble y repetidor. Acudió a todos los cites del torero de Espartinas. El inicio de faena ya hizo presagiar la calidad del animal: dos doblones y dos trincherazos extraordinarios. Lo vio rápido el torero sevillano. Se puso con la mano diestra a torear con la figura erguida y en redondo. Los pases de pecho eran muy largos que llegaron rápidamente al respetable. Tuvo mucha calidad este animal de Matilla. Acudió a todos los cites del diestro con humillación y mucha repetición. Borja lo disfrutó por ambos pitones en redondo. Destacaron unos naturales con la muñeca suelta y toreando con los vuelos. Tenía la oreja en la mano y no la dejó escapar esta tarde. Metió la mano y cayó la estocada tendida e hizo efecto rápidamente. Oreja de peso.

Borja Jiménez sale a hombros. / Lances de Futuro

Tras caer herido Morante, Borja Jiménez se hizo cargo del animal. Brindó a la enfermería en señal de respeto por el de la Puebla. En un acto de gallardía, se tiró de rodillas para torear con una emocionante tanda con la diestra. Rugió la Maestranza y se puso en pie. Estuvo cumbre durante toda la faena. Seguro y entendiendo al bravo animal de García Jiménez. No era como sus hermanos. Tuvo mucho carbón y pidió que le hicieran todo por bajo. El de Espartinas lo entendió a la perfección, toreando de forma excelsa con la diestra, dejando los mejores muletazos de la tarde. Citó siempre con la figura erguida y toreó encajado detrás de la cintura. Con la izquierda toreó al ralentí dejando la muleta en la cara del morlaco. Lo llevó muy templado a centímetros de su franela para torearlo a placer. Volvió a la diestra para torear en círculo y parar la embestida de este bravo animal. Fueron un binomio perfecto con la Maestranza de escaparate. Pero otra vez la maldita espada se llevó el triunfo de Borja Jiménez. Se repitió la misma pesadilla. Las lágrimas de Borja lo expresaron en la vuelta al ruedo. Había perdido la ocasión de catapultar su carrera.

Eran las 20.45 de la tarde, cuando Borja Jiménez se fue a la puerta de chiqueros ante el último del festejo. Le dio una larga cambiada y toreó de rodillas por verónicas llenas de raza. Ya de pie, le enjaretó dos revoleras que hicieron enaltecer a los tendidos. Allí en el centro del albero, comenzó su faena con un pase cambiado. Se escapó de milagro. Fue de infarto el grito que dio el tendido. Comenzó con una excelente tanda con la diestra llevando a Sosito. Un animal que tuvo mucha movilidad pero bravo y duro en las embestidas. Fue más mérito del torero que del toro las buenas tandas que ofreció. Al natural volvió a subir la faena. Citó con el compás cerrado y la figura erguida. Solo movía el leve vuelo de la pañosa. Estuvo cumbre el torero sevillano durante toda la faena. Lo entendió a la perfección y acabo de la misma manera. Estocada tendida que hizo que el toro tardara mucho en caer. Aun así, cortó una oreja y salió a hombros por la calle Iris. Lástima porque pudieron ser tres o cuatro orejas.

Buena actitud de Tomás Rufo

Llegaba Tomás Rufo al único compromiso en el abono sevillano. En su corta carrera acumula ya dos puertas del Príncipe. Tuvo enfrente a Terremeto, un animal que llegó al tercio de muleta falto de fuerzas pero con una nobleza sublime. Estuvo muy cómodo el toledano delante del animal. Las primeras tandas fueron de afianzar al animal toreando a media altura. Luego se fue encajando más con el morlaco. Faltó más emoción para llegar a los tendidos pero fue un toro muy noble para el diestro. Rufo lo aprovechó por ambos pitones con muletazos sueltos de calidad, aunque faltó de profundidad. Le faltó cruzarse más y ponerle lo que le faltó al toro. Un poco de más sentimiento a esas nobles embestidas.

En el quinto bis, salió Mariposo. Con el susto aún en el cuerpo por la cogida de Morante, Rufo salió muy predispuesto a iniciar su faena de muleta. Se hincó de hinojos para sacarle pases con mucha emoción con la diestra. Porfió su labor, con más voluntad que acierto, sin lograr que la faena cogiera vuelto a pesar de la disposición durante toda la tarde.