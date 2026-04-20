Depol consolida su crecimiento en el pop tras superar el millón de oyentes y lanzar nuevo single

Depol regresa con nueva música. Este 24 de abril verá la luz “En Unos Años”, un single que reafirma su identidad artística con una propuesta honesta, cercana y sin artificios. Tras la publicación de su álbum “No Lo Sé Ni Yo”, el artista continúa dando pasos firmes dentro del pop nacional, consolidando una trayectoria en constante ascenso.

Un sonido reconocible y directo

“En Unos Años” mantiene esa línea característica que define al artista: una canción 100% pop, directa y emocional, que apuesta por la naturalidad y la conexión inmediata. El tema destaca por su energía, con guitarras acústicas en primer plano y una melodía que funciona desde las primeras notas.

Compuesta íntegramente por el propio Depol y producida por Tato Latorre, la canción apuesta por una fórmula que ya ha demostrado que funciona: temas honestos, sin excesos y con vocación a permanecer.

Cifras que respaldan su crecimiento

El crecimiento de Depol no solo se percibe en su evolución artística, sino también en datos: cuenta con más de 1,2 millones de oyentes mensuales en Spotify y supera los 24 millones de visualizaciones acumuladas en YouTube.

Estas cifras lo posicionan como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro de la escena pop actual, respaldado por una base de público cada vez más amplia.

Gira por España en 2025

En paralelo a este lanzamiento, el artista se encuentra de gira por toda la península, reforzando su conexión con el público en directo. Entre las próximas fechas destacan:

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Una serie de conciertos que consolidan su presencia en el circuito nacional y acompañan el impulso de este nuevo single.