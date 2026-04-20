Morante de la Puebla cae herido en la Maestranza

Era el cuarto toro de la tarde de nombre Clandestino de 512 kilos. El animal salió sueltecito de salida y no se quedaba fijo en el capote de Morante. El de la Puebla se fue a los medios para intentar lidiarlo y pararlo. En uno de los capotazos, el morlaco se le venció directamente al muslo, hiriendo al sevillano.

El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abri. / Julio Munoz / EFE

Tuvo que ser trasladado de urgencia por los banderilleros a la enfermería para ser intervenido. En estos momentos lo están operando en una cornada en el glúteo

Antes en su primero cortó una oreja tras dejar una faena de gran calidad con la mano diestra y torear de forma sublime con el capote.

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