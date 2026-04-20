Quién torea hoy en la Maestranza, lunes 20 de abril: horario, cartel y dónde ver a Morante por televisión

La plaza de toros de la Maestranza afronta este lunes 20 de abril, día del pescaíto, una de las corridas de mayor expectación de todo el abono sevillano. Morante de la Puebla volverá a hacer su tercer paseíllo en el coso del Baratillo junto a Borja Jiménez y Tomás Rufo, en una tarde con toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez que ha despertado un enorme interés entre los aficionados tras la histórica actuación del pasado jueves.

Quién torea hoy en la Maestranza

La corrida de este lunes en Sevilla anuncia toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo, en otro de los carteles fuertes del ciclo.

Morante de la Puebla afronta su tercera comparecencia de la temporada en la Maestranza tras cuajar una faena antológica el pasado jueves, desde el capote a protagonizar un improvisado tercio de banderillas y acabando con una grandiosa faena al toro de Álvaro Núñez. A pesar de no cortar orejas por el fallo a espadas, la pasión dejó huella en el tendido y centenares de jóvenes saltaron al ruedo para sacarlo a hombros por la Puerta del Príncipe. Un suceso que no ocurrió por la normativa del reglamento.

Para este lunes, se agotaron las entradas a las pocas horas al igual que la cuarta fecha en el Corpus y la quinta cita en San Miguel que ya no quedan localidades, tras la enorme expectación por ver al genio de la Puebla.

Junto a él estará Borja Jiménez, otro de los nombres propios de la Feria tras su buena actuación ante los Victorino Martín. Tuvo en sus manos una posible salida Puerta del Príncipe que perdió por el fallo a espadas. Dejó una de las faenas del ciclo ante el toro Bolsilillo. Cierra el cartel Tomás Rufo, que vuelve a anunciarse en una plaza clave para seguir consolidando su proyección en las grandes ferias. La combinación de los tres toreros ha convertido esta corrida en una de las más esperadas del inicio de la Feria.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de Canal Sur TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:45. La narración y los comentarios correrán a cargo de Enrique Romero, que contará en los comentarios con la colaboración del maestro Ruiz Miguel y Ana María Romero y, en el callejón, con las entrevistas de Noelia López.