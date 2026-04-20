La Universidad de Sevilla invita a Viggo Mortensen a hablar de poesía: fecha y cómo conseguir la entrada

No todos los días la Universidad de Sevilla pone en cartel a una estrella de Hollywood para hablar de versos. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrirá el próximo jueves 30 de abril en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), donde se presentará One more night at sea. Otra noche en alta mar (Perceval Press, el sello editorial que fundó el propio actor), el poemario de Kevin Power, crítico de arte, editor, poeta y catedrático de literatura norteamericana, fallecido en 2013. Entre los participantes de este acto estará el actor Viggo Mortensen, buen amigo de Kevin Power, según trasladan fuentes del Cicus, que se sumará a una cita que, más que un acto académico, tiene aire de pequeña celebración literaria con acento internacional.

La jornada comenzará a las 12.00 horas en el Auditorio del CICUS, en la calle Madre de Dios, 1, y contará con la intervención de la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas. Junto a ella participarán Mónica Carballas, los traductores del poemario, Andrés Catalán Rubio e Ignacio Fernández Rocafort, además del artista sevillano Curro González.

El homenaje servirá para recordar a Kevin Clark Power, nacido en 1939 en Gravesend, una de esas figuras difíciles de encerrar en una sola etiqueta. Power mantuvo a lo largo de su vida una estrecha relación con Sevilla, ciudad en la que dejó una huella intelectual y afectiva que ahora la Universidad reivindica con este acto.

Portada del poemario 'One more night at sea' (Perceval Press) / Universidad de Sevilla

La cita no se quedará solo en la presentación del libro. Con motivo del encuentro, la primera planta del CICUS acogerá también una muestra de la colección bibliográfica donada por Power el pasado año a la Universidad de Sevilla. Se trata de un fondo compuesto por más de 4.200 volúmenes, recientemente catalogado por la Biblioteca Rector Antonio Machado, que refleja una trayectoria intelectual marcada por el diálogo entre literatura, arte, música e historia contemporánea.

El crítico, editor y poeta británico Kevin Power donó a la Universidad de Sevilla un fondo compuesto por más de 4.200 volúmenes, recientemente catalogado por la Biblioteca Rector Antonio Machado

Entre los materiales expuestos podrán verse publicaciones de poesía en inglés de los años sesenta y setenta, obras que influyeron en la producción poética de Power y que son también un valioso testimonio de la edición underground de aquella época.

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¿Cómo conseguir la entrada? La asistencia al acto se realizará mediante invitación, que puede adquirirse previamente a través de la convocatoria habilitada por el CICUS.