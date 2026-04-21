La actitud de Talavante y el compromiso de Luque sostienen la tarde en Sevilla frente a un intenso viento

Se volvió a llenar la plaza de toros de la Maestranza este martes de Feria. Ya son seis llenos de “no hay billetes” que acumula la nueva empresa. En esta undécima de abono se acartelaron tres toreros con mucha veteranía que sumaban casi 60 años de alternativa.

La tarde estuvo marcada por el viento que molestó en todas las faenas de Manzanares, Talavante y Luque, a pesar de una interesante corrida de toros de Núñez del Cuvillo. En el balance numérico, lograron sendas orejas el extremeño y el sevillano aunque con poco contenido artístico, aún con el recuerdo entre los aficionados de las tardes memorables de Morante de la Puebla.

Buena actitud de Alejandro Talavante

Seguían entrando aficionados a los tendidos de la Maestranza, cuando Talavante recibió al segundo de la tarde. Hurraco, colorado y de 521 kilos, tuvo buena armonía y una gran nobleza. No pudo lucirse el extremeño con el capote por las rachas de viento que tanto molestaron en los primeros toros. En la muleta cambió la cosa. Tuvo más disposición y más temple el de Badajoz, comparado con su anterior comparecencia del pasado viernes. Y no fue poca cosa.

El diestro Alejandro Talavante con su segundo toro. / Jose Manuel Vidal / EFE

Comenzó con la izquierda y la rodilla genuflexa enseñando al animal. Fue muy acertado el comienzo en el que el morlaco desarrolló clase y fue a más. Cogió la mano diestra e hilvanó muy templado una tanda que tuvo mayor ajuste. Sonó la música y fue la faena a más. Sobresalió el toreo al natural, que por momentos ralentizó al animal y lo bordó. ¡Volvía la inspiración del extremeño! Después lanzó la ayuda y lo toreó por cambios de manos. Uno con la izquierda fue interminable. Se excedió con la faena y sobró la última tanda con varios enganchones. Le faltó ese punto de casta al animal para llegar arriba aunque tuvo mucha clase en la muleta. Mató de una gran estocada y recibió la primera oreja de la tarde.

En el quinto del encierro, el extremeño realizó un gran inicio con la rodilla en tierra con buenas embestidas de Cacareo. Talavante se lo llevó a los medios y allí la cosa cambió. El animal se afligió y no transmitió la misma emoción. Pases por la derecha, pases por la izquierda, pero sin tener eco en los tendidos. Eso sí, el torero estuvo muy voluntarioso e insistió por ambos pitones en una faena larguísima llegando a sonar un aviso. Fue ovacionado al terminar su actuación.

El compromiso de Daniel Luque

Daniel Luque, de purísima y oro, demostró el buen momento que atraviesa con su lote. El de Gerena estuvo muy por encima del tercero de la tarde, noble y soso que llegó desfondado al tercio de la muleta. Antes, protagonizó un gran tercio con un buen galope al caballo de Jabato “Hijo” y a los banderilleros Juan Contereras y Jesús Arruga que se desmonteraron.

El diestro Daniel Luque durante la décima corrida de la Feria de Abril de Sevilla. / Jose Manuel Vidal / EFE

Fueron en el tendido 6, resguardado del viento y paralelo a las tablas, los mejores momentos con la faena de muleta. A base de mucho temple y consintiendo al animal con la voz fue levantando la faena. No pudo ser una faena ligada por la falta de fuerzas del toro. Ya en la cercanía, con la muleta retrasada y dejándose llegar los pitones a la barriga, surgió la magia con Idílico. Fueron de uno en uno. Con una sublime técnica con la muñeca. Sobresalió un pase del desprecio ligado con el pase de pecho que levantó a los tendidos del Baratillo. Tiró los trastos en un desplante bullidor llegando a tocar la testud. Terminó por manoletinas antes de una gran estocada. Oreja triunfalista que concedió el presidente.

Eran las 20.45 horas cuando Antonio Manuel Punta colocó los palos con emoción a Ricardillo. Tremenda ovación la que se llevó. La faena no tuvo el eco que se esperaba en el inicio, a pesar de la disposición. Hubo una tanda que el animal embistió con más genio que clase, que el sevillano logró conectar con los tendidos, a pesar del intenso frío que sopló en el final del festejo.

El diestro José María Manzanares con su primer toro. / Jose Manuel Vidal / EFE

Silencios para José Mari Manzanares

Llegaba Manzanares al primero de sus compromisos en Sevilla. Tuvo enfrente a un lote noble y al principal enemigo de la tarde: el intenso viento. Fueron las dos faenas similares intentando ligar los pases por ambos pitones. El viento deslució la faena de muleta. Volaba por el albero a pesar de tener doble forro la amplia muleta. Intentó el alicantino torear a su primero en el tendido 1 y en el cuarto en el tendido 6, pero no hubo manera. Con la izquierda fue casi imposible torear sin enganchones. Por la derecha, destacó alguna que otra tanda en el cuarto que el alicantino suplió las ganas con la limpieza del trazo. Eso sí, mató muy bien a sus dos toros de sendas estocadas. Tendrá otra oportunidad el jueves.