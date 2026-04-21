Quién torea hoy en la Maestranza, martes 21 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión

La plaza de toros de la Maestranza celebra este martes 21 de abril una nueva gran cita de la Feria con una corrida de Núñez del Cuvillo y un cartel de enorme peso dentro del escalafón. José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque harán el paseíllo en una tarde que reúne veteranía, oficio y capacidad ante una de las ganaderías más habituales de las grandes ferias.

Quién torea hoy en la Maestranza

La corrida de este martes de feria en Sevilla contará con toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque, en una combinación de gran relevancia dentro del abono sevillano tras inaugurarse el alumbrado esta pasada noche.

Los tres toreros llegan avalados por trayectorias consolidadas y más de dos décadas de alternativa en el caso de los veteranos del cartel. José María Manzanares aportará la elegancia y el concepto clásico que han marcado toda su carrera, con grandes tardes en el coso del Baratillo, mientras que Talavante tendrá su segundo compromiso en la Maestranza tras no tener suerte el pasado viernes. El extremeño tendrá una nueva oportunidad para demostrar esa magia de la que tantos aficionados cautivó desde 2007 con su primera Puerta del Príncipe.

Completa la terna Daniel Luque, uno de los diestros más sólidos y capaces del momento, cuya madurez taurina y regularidad le han convertido en uno de los nombres imprescindibles de las grandes ferias. Son numerosos los triunfos que acumula en Sevilla en la que siempre da la cara, con todos los tipos de encastes. Viene de realizar una importante actuación en Arles en la que desorejó un toro de Torrealta.

La combinación de los tres hace de esta corrida una de las de mayor interés de la feria.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos en la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 18:00. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura y el reportero David Soria en el callejón.

Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.