Quién torea hoy en la Maestranza, miércoles 22 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión

La plaza de toros de la Maestranza vive este miércoles 22 de abril una nueva cita de la Feria de Abril con una corrida de El Parralejo y un cartel de notable interés por el momento que atraviesan sus protagonistas y la ganadería. Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda harán el paseíllo en una tarde marcada por la solidez, el poso y la proyección de tres toreros muy valorados por la afición.

Quién torea hoy en la Maestranza

La corrida de este miércoles en Sevilla estará compuesta por toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda, una terna que llega a la Maestranza con una de las ganaderías que más opciones de triunfo puede ofrecer.

Diego Urdiales vuelve a anunciarse en Sevilla después de dejar la pasada temporada una faena de gran templanza y suavidad ante un toro de Juan Pedro Domecq, una actuación que supieron reconocer los aficionados del coso del Baratillo por la pureza de su concepto.

Emilio de Justo regresa a la Maestranza tras no haber estado presente en la última temporada de Pagés, por lo que su vuelta añade un aliciente añadido a una tarde con argumentos de peso. El extremeño buscará además reivindicar su sitio en una plaza fundamental dentro del calendario taurino.

Completa el cartel David de Miranda, que vuelve a Sevilla después de cortar una oreja en la corrida del Domingo de Resurrección. El onubense comparece así en un momento importante, con la intención de prolongar las buenas sensaciones dejadas en su anterior actuación en el coso sevillano.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:30. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura y el reportero David Soria en el callejón.

Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.