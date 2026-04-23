Toros
Quién torea hoy en la Maestranza, jueves 23 de abril: horario, cartel y dónde ver a Roca Rey por televisión
José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta protagonizan la corrida de este jueves de feria en la Maestranza
Consulta la guía completa de festejos con horarios, carteles y dónde ver por televisión en este enlace
La plaza de toros de la Maestranza afronta este jueves 23 de abril una de las grandes citas de la Feria de Abril con un cartel de máxima expectación. José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta harán el paseíllo para lidiar toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés en una tarde que mezcla figura, tirón y juventud y para la que ya no quedan entradas.
Quién torea hoy en la Maestranza
La corrida de este jueves en Sevilla anuncia toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta, en una combinación de enorme atractivo dentro del abono sevillano, en la que ya no quedan entradas.
José María Manzanares vuelve a la Maestranza como uno de los nombres fijos del escalafón y con el peso de su elegante concepto del toreo. A su lado estará Roca Rey, gran figura del momento y principal reclamo de una tarde que ha levantado una enorme expectación entre los aficionados hasta agotar todas las localidades. El peruano vuelve tras cortar una oreja el pasado viernes ante la decepcionante corrida de Domingo Hernández.
Completa el cartel Javier Zulueta, uno de los toreros sevillanos con mayor proyección. El joven espada volverá a compartir cartel con Roca Rey tras la alternativa de la pasada Feria de San Miguel, en una nueva oportunidad de gran relieve para seguir asentando su nombre en una plaza clave para su carrera.
A qué hora son los toros en Sevilla
El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril.
Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza
La corrida podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:30. La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara, el maestro Eduardo Dávila Miura y el reportero David Soria en el callejón.
Además, la retransmisión estará disponible también en Vodafone a través de OneToro TV, para quienes no puedan acudir a la plaza y quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.
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