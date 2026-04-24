Un deslucido encierro de Juan Pedro apaga el triunfo en el cartel más sevillano de la Maestranza

Cartel con aroma sevillano y una ganadería legendaria. Así tituló este servidor la previa de este noveno festejo que colgó el “no hay billetes”. Lo cierto es que los aficionados que acudieron al coso del Baratillo pensaron que iban a disfrutar del arte de los tres maestros ante una ganadería legendaria. Tres toreros con conceptos muy marcados; Luque, Ortega y Aguado, del gusto del público maestrante, que intentaron plasmar su arte en el ruedo.

Enfrente estuvieron los animales de Juan Pedro Domecq, algunos muy justos de trapío para la categoría de Sevilla. Prácticamente todos los animales se dejaron torear con el capote y acudieron con nobleza a los picadores, pero llegaron fundidos a las muletas de los tres maestros, con falta de emoción y fuelle a los tendidos. Fue un oasis en mitad del desierto.

El diestro Daniel Luque con su primer toro. / Raúl Caro / EFE

Buena capacidad de Daniel Luque

Y fue Daniel Luque el que encontró agua mágica para amaestrar al cuarto de la tarde. No es casualidad que el torero de Gerena despliegue cada tarde su compromiso con el público sevillano. Cortó una oreja como premio al esfuerzo que hizo al noble Puntero y, en especial, por la estocada que ejecutó. Las primeras tandas fueron en línea y a media altura llevando al animal para que tuviera más recorrido. Fue poco a poco metiéndolo en su cintura y apretándolo. Algo que el animal respondió y fue cuando mejor embistió. Fueron los mejores momentos de la faena: naturales con la figura erguida y la muñeca muy suelta. Se dio cuenta rápidamente Luque. Había que engancharlo muy delante, en el ojo contrario, y toreó al natural con la diestra también para llevar con mas hondura al de Juan Pedro. Fueron muy profundos algunos cambios de mano, al igual que las luquecinas en medio de los pitones, poniendo el público en pie y desatando pasiones del respetable.

En su primero, Daniel Luque, no tuvo la misma suerte. Entró en la tarde con un gran recibo a la verónica hasta los medios. Fueron más de una decena de lances, con manos bajas y cargando la suerte, que la Maestranza supo verlo y lo ovacionó. El toro salió con mucha nobleza pero le faltó entrega en la faena de muleta, cuya obra fue brindada a sus compañeros de terna. Luque lo intentó llevar al animal a media altura, aprovechando la voz y el embroque para encajar la figura. No podía apretarle mucho más porque se caía el morlaco de cinco años. Fueron varios pases sueltos de bella calidad tanto por la diestra como con la zurda. Mató de una estocada entera. Buena actitud en su paso por la feria.

El diestro Juan Ortega con su primer toro. / Raúl Caro / EFE

Detalles de Juan Ortega

Eran las 20.25 horas de la tarde, cuando Juan Ortega, de rosa palo y oro, se fue a los medios con la pañosa. Su faena, brindada a su amigo y novillero Liqui, tuvo un buen comienzo con dos molinetes aprovechado la inercia del mansurrón Zozobra, que alternó con pases con una rodilla en tierra. El cambio de mano fue cumbre. Siguió el torero, en los terrenos que el animal quiso, por la diestra enjaretándole los derechazos más profundos de la tarde. Sonó la música a sones de Fajardo Miguel. Hubo derechazos, encajados y con el mentón en el pecho, en el que ralentizó al de Juan Pedro. Ahí acabó la emoción. El animal se afligió y echó la cara por las nubes al final de cada muletazo, provocando algunos enganchones. Recibió palmas al terminar su labor.

Una hora antes, no tuvo suerte Juan Ortega en el segundo de la tarde. Un animal castaño de 542 kilos. Desde salida ya salió justito de casta y entrega. Dejó buenos detalles con la capa el torero sevillano. Las tafalleras embarcando al animal fueron una delicia. Con la muleta, Ortega intentó redondear al animal en su cintura e hilvanar los pases, aunque no tuvieron emoción por la falta de fuerzas de Ambiguo. Lo intentó por ambos pitones sin suerte.

El diestro Pablo Aguado con su segundo toro. / Raúl Caro / EFE

Naturalidad de Pablo Aguado

Firmó Pablo Aguado una obra llena de naturalidad y clasicismo al tercero de la tarde. El toro más potable del festejo. Acudió Rugidor con galope al caballo de Espartaco, protagonizando uno de los mejores tercios de la feria. El animal mostró nobleza y demostró, al igual que sus hermanos, su falta de fuerzas. Lo supo ver rápido Iván García que le dio mucho sitio y evitó darle brega para que llegara entero a la muleta. Brindó Pablo Aguado a la infanta Doña Elena que estaba en el palco. Un bonito reconocimiento que, meses antes, también le premió el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado por su defensa a la tauromaquia.

Ficha del festejo Plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla – Decimotercer festejo de la Feria de Abril 2026. Lleno de ‘No hay billetes’. Toros de Juan Pedro Domecq, * DANIEL LUQUE, silencio y oreja. * JUAN ORTEGA, silencio y ovación. * PABLO AGUADO, ovación y silencio. Incidencias: El banderillero Iván García se desmontera tras parear al sexto.

El inicio fue vibrante. Se hincó de rodillas Aguado para iniciar por ayudados por alto llenas de torería. Fue extraordinario el molinete ligado con un natural eterno. Lo mejor de la faena. Ya con el animal en los medios, le costó acoplarse a Aguado con el animal. Por el lado derecho, el toro de Juan Pedro echó la cara por las nubes en todos los muletazos. Por el izquierdo embistió con más ritmo, donde Aguado pudo lucirse con momentos de gran calidad. Lentos y templados naturales. Faltó un poco de ajuste y cruzarse más con el animal. Tuvo un percance al entrar a matar y se cortó con la espada en la mano.

En el último, dejó Aguado una decena de naturales sueltos, llenos de enjundia y naturalidad, ante un toro que no tuvo entrega ninguna. La imagen echándose el animal terminó en bronca gorda. Una corrida que le faltó fuelle a todos los animales.