Quién torea hoy en la Maestranza, viernes 24 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión

La plaza de toros de la Maestranza vive este viernes 24 de abril una de las corridas de mayor sabor sevillano y artístico de toda la Feria. Los toros de Juan Pedro Domecq, divisa triunfadora en la pasada temporada, protagonizan una cita de gran atractivo junto a una terna formada por Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado, tres diestros sevillanos llamados a dejar una tarde de inspiración en el coso del Baratillo.

Quién torea hoy en la Maestranza

La corrida de este viernes en Sevilla anuncia toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado, en una de las combinaciones con más aroma del ciclo ferial y una ganadería legendaria. El encierro de Juan Pedro Domecq fue considerada el mejor del pasado abono de la Feria de Abril, lo que añade aún más interés a una corrida marcada por la nobleza y bravura que suele ofrecer este hierro del Castillo de las Guardas.

Abrirá cartel Daniel Luque. El torero de Gerena, que atraviesa un momento de madurez y firmeza, viene de firmar un notable inicio de temporada en varias plazas, con actuaciones de peso como la de Arles, donde volvió a demostrar su capacidad y compromiso ante todo tipo de encastes. Además, llega con la moral alta tras cortar una oreja el pasado martes en la Maestranza, después de una faena de entrega.

En segundo lugar actuará Juan Ortega, empeñado en la búsqueda constante de la pureza. Ya dejó muestras de su disposición en la preferia y, aunque el acero le privó del triunfo, su dimensión artística volvió a quedar patente. Se le vio con una predisposición absoluta, incluso yéndose a la puerta de chiqueros, y desarrolló una gran dimensión con la mano diestra. En su haber figuran importantes faenas, como la realizada a un toro de Domingo Hernández en 2024 o las firmadas en la pasada Feria de San Miguel. Ortega necesita ahora refrendar su momento ante un encierro que puede resultar propicio para su toreo.

Cierra plaza Pablo Aguado, otro de los diestros más queridos por la afición sevillana. Su tauromaquia, llena de clasicismo y pureza, ya brilló la pasada temporada con un buen toro de Juan Pedro Domecq. Aquella faena hizo recordar la mejor versión del sevillano en 2019, un año marcado a fuego en su carrera, cuando abrió la Puerta del Príncipe tras cortar cuatro orejas y salir a hombros por el Paseo de Colón. En esta Feria ya ha dejado destellos de su calidad con el capote ante los toros de Domingo Hernández. Hoy tendrá su segunda oportunidad.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de Canal Sur TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:45. La narración y los comentarios correrán a cargo de Enrique Romero, que contará en los comentarios con la colaboración del maestro Ruiz Miguel y Ana María Romero, en el callejón, con las entrevistas de Noelia López.