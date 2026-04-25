La pureza de Fortes al natural deja huella en el regreso de La Quinta a Sevilla

Fue una tarde de regresos en la Maestranza. Volvía la ganadería de La Quinta al coso sevillano tras un año de ausencia, tras desavenencias con la anterior empresa. Había generado cierta expectación desde su desembarco en la Venta de Antequera, ya que era una de las ganaderías más reclamadas por los aficionados toristas. Esa expectación se tradujo en el "casi lleno" que se registró este sábado en la plaza, a pesar de ser los últimos días del ciclo.

En el cartel estaban tres matadores de toros con mucho oficio: El Cid, Fortes y José Garrido. Tanto el malagueño como el extremeño volvían a estar acartelados en el abono maestrante y no quisieron pasar desapercibidos, en una tarde marcada por las embestidas nobles de los cárdenos de la ganadería de Palma del Río, al igual que el torero de Salteras que estuvo a punto de tocar pelo.

El Cid dio una vuelta al ruedo

El Cid volvió a sentir el cariño de la afición sevillana. Venía con la vitola de ser el torero con más Puertas del Príncipe en activo. El de Salteras visitó a la Virgen de la Piedad del Baratillo minutos antes de realizar el paseíllo, rememorando una tradición que ya lo hicieron otros toreros como Pepe Hillo o Morante de la Puebla.

Tuvo suerte con el lote que le tocó para poder expresar su concepto del toreo. Galguero, cuarto toro de la tarde, fue el animal con más opciones de triunfo. Este cuatreño, bravo y enclasado, salió con más humillación y movilidad que sus hermanos en los primeros tercios. Lo supo ver rápidamente El Cid que lo dejó largo para que Espartaco ejecutara la suerte de varas. Aprovechó Fortes para hacer un quite por chicuelinas arriesgando, en demasía, sin perderle pasos. Inició su faena desde los medios El Cid. Allí, se puso el torero de Salteras. Citó a Galguero que galopó desde el burladero hasta el centro del platillo con mucha clase. Fueron las mejores embestidas de la tarde. Una clase muy en la casa de la ganadería de la familia Martínez-Conradi.

Las dos primeras tandas con la diestra fueron una máquina de embestir: humillación, nobleza, recorrido. La maestría de El Cid hizo sacarle todas las virtudes del animal con buen toreo con la figura erguida. Incluso, hubo uno de los derechazos que miró al tendido.

El diestro Manuel Jesús “El Cid” con su segundo toro en el decimoquinto festejo de abono de la Feria de Abril de Sevilla. / Raúl Caro / EFE

Con la zurda, la mano buena del torero, no pudo estar a la misma altura por la condición del cárdeno que repuso más. Volvió a la diestra y no tuvo el mismo eco que en el inicio, a pesar de la actitud del diestro. El animal se fue viniendo abajo y la faena fue a menos. Mató de estocada entera y hubo petición que la presidenta Macarena Pablo Romero no atendió. Dio la vuelta al ruedo para sentir el cariño de todo el público sevillano.

Antes en su primero, lidió a Ibicenco, un toro de pelo cárdeno, que se ganó los primeros aplausos por su buena presentación. Salió caminando al ruedo y tuvo que ir El Cid a recibirlo a los medios. Desarrolló mucha nobleza y recorrido este animal en el capote, aunque justo de bravura y casta para transmitir más emoción. Fue una faena con la muleta de más a menos. Alternó tandas con la diestra, con buen trazo y con ritmo, ligando los pases al animal siendo reconocido por el público. Por el pitón izquierdo le costó tener más entrega y salió más sueltecito. Faena limpia del sevillano que mató de una estocada trasera.

La pureza de Fortes al natural

Regresó Jiménez Fortes a la Maestranza tras diez años de ausencia. Una injusticia que es díficil de explicar. El malagueño quiso dejar huella en el albero del Baratillo con su concepto puro, con quites y una gran actitud durante toda la tarde. Y lo consiguió con una obra exquisita al quinto de nombre Secretario. Un toro noble que le faltó ritmo y orden en sus embestidas, pero Fortes supo meterlo en el canasto. Comenzó con un inicio vibrante de rodillas para ligar en redondo. Secretario pegó muchos derrotes en las primeras tandas con la diestra y pedía más sitio. Supo acoplarse Fortes con la mano izquierda, dejando los mejores naturales de la tarde. Fueron una auténtica delicia. Suaves, templados, con el compás cerrado y con las yemas de los dedos, pasándose al animal por la barriga. Intentó mantener la misma pureza con la diestra con otra bella tanda. Se enroscó al toro, lo ralentizó y disfrutó mucho el malagueño. Destacó un sublime cambio de mano rematado con el pase de pecho a pies juntos. Mató de media estocada y perdió la posible oreja que le pidieron.

El diestro Fortes con su segundo toro en el decimoquinto festejo de abono de la Feria de Abril de Sevilla. / Raúl Caro / EFE

En su primer toro no tuvo suerte. Un animal noble pero carente de emoción. Pasó sin pena ni gloria por la muleta del malagueño, a pesar de las buenas formas de Jiménez Fortes por querer hacer las cosas bien. Se puso por ambos pitones sin llegar a levantar la faena. Dejó naturales de bella factura en las que le voló bien la muleta.

El capote de José Garrido

José Garrido volvió a hacer gala de su toreo de capote en la Maestranza tras un año de ausencia. Eran las 19.20 horas cuando Palomito salió por la puerta de toriles galopando. Garrido, con un terno verde y oro regalado por El Juli, se fue a por el animal para enjaretarle una decena de verónicas con la pata palante y las palmas de las manos. Tuvieron mucho compás y mucho pellizco que remató con una media y una revolera. Siguió Palomito con el mismo galope y puso en apuros a Juan Luis Moreno que se quedó colgado entre los pitones al colocar los palos.

El diestro José Garrido con su primer toro en la corrida decimoquinta de abono. / Raúl Caro / EFE

Se puso José Garrido con la diestra y vio como Palomito empujó mucho en la primera tanda. Tuvo mucho motor y le costó cogerle el aire al extremeño en los primeros pases. Siguió con la misma mano y le enjaretó cinco pases, ligados y limpios, rematado con un excelente pase de pecho haciendo sonar la música. Le costó más por el pitón izquierdo que salió con la cara por las nubes al final del embroque. Volvió a la diestra y se fue acoplando poco a poco con la derecha. La faena fue a más. Le apretó el extremeño por debajo de la pala del pitón y llevando al de la Quinta muy largo. Surgieron los mejores momentos de la faena: dos tandas de muletazos hondos, con buen ritmo, y rematados con pases de pecho a la hombrera contraria. Una faena breve pero llena de matices interesantes. Pinchó con la espada y perdió el triunfo.

No tuvo opción ninguna con el deslucido sexto de la tarde. Fue muy brusco y complicado que no se lo puso fácil a Garrido. Aún así, el extremeño le sacó pases con la diestra y con la zurda a base de firmeza y temple. Tuvo mucho mérito aguantando miradas al cuerpo y tornillazos a la muleta.