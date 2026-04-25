Quién torea hoy en la Maestranza, sábado 25 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión

La plaza de toros de la Maestranza celebra este sábado 25 de abril una nueva cita de la Feria con una corrida de gran sabor clásico. Los toros de La Quinta regresan al coso del Baratillo tras la ausencia de la pasada temporada, en un cartel especialmente atractivo para el aficionado más torista, con una terna compuesta por El Cid, Fortes y José Garrido.

Quién torea hoy en la Maestranza

La corrida de este sábado en Sevilla anuncia toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido. El regreso del hierro de la Palma del Río añade una cita que ha despertado el interés del aficionado más clásico y torista.

De esta forma, La Quinta vuelve así a ocupar un lugar destacado dentro del ciclo sevillano tras su ausencia en 2025. Precisamente en 2024, El Cid lidió un grandioso toro llamado Dorado que fue premiado con la vuelta al ruedo. El torero de Salteras abrirá el cartel en el albero de Sevilla.

En segundo cartel actuará Jiménez Fortes. El malagueño fue uno de los toreros más destacadas de la pasada temporada tras su gran actuación en Málaga y Las Ventas. El fallo a espadas le impidió salir a hombros por la Puerta de Alcalá.

Cierra el cartel José Garrido. El extremeño llegó a salir a hombros por la Puerta de la Príncipe de novillero. Como matador de toros ha desarrollado mucho poso y oficio frente a todo tipo de ganaderías. La terna reúne veteranía, experiencia y hambre de triunfo en una tarde con muchos alicientes.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de Canal Sur TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:45. La narración y los comentarios correrán a cargo de Enrique Romero, que contará en los comentarios con la colaboración del maestro Ruiz Miguel y Ana María Romero, en el callejón, con las entrevistas de Noelia López.